Belmadi : « Andy Delort est très intéressant »

Alors qu’Andy Delort a déjà entamé les démarches administratives pour obtenir ses papiers d’identité algérien, Djamel Belmadi, le sélectionneur des Verts, a ouvert la porte à l’attaquant montpelliérain, qu’il juge «très intéressant».

Djamel Belamdi s’est longuement prononcé sur l’actualité des Verts dimanche dernier sur le plateau de beIN Sports. Le sélectionneur national n’a pratiquement éludé aucune question, même s’il n’a pas vraiment fait de déclarations croustillantes ou distillé des scoops. Néanmoins, l’entraîneur des Verts s’est prononcé sur certains dossiers chauds de l’équipe nationale à commencer par celui d’Andy Delort, l’attaquant de Montpellier (27 ans, 14 buts cette saison) qui fait parler de lui avec insistance ces derniers jours depuis qu’il a déclaré son intérêt pour l’équipe nationale d’Algérie.

Andy Delort n’a pas fait que lancer un appel du pied à Djamel Belmadi et à la FAF. Loin s’en faut. L’attaquant a entrepris des démarches administratives pour obtenir la nationalité algérienne et devrait être sélectionnable dans quelques jours.

Une démarche qui n’a naturellement pas laissé insensible le sélectionneur national. Ce dernier a certes déclaré ne «pas avoir rencontré Delort», mais il n’a pas caché non plus son intérêt. "Lorsqu’un joueur qui a des origines algériennes déclare qu’il veut défendre nos couleurs, c’est toujours quelque chose de positif, car il manifeste de l’intérêt pour l’Algérie. Toutefois, le choix de le voir figurer prochainement dans le groupe appartiendra seulement à Djamel Belmadi», a confié cette semaine Kheïreddine Zetchi, le président de la Fédération algérienne de football. Belmadi, justement, était invité sur beIN SPORTS dimanche passé et a évidemment été questionné sur le sujet.

« Aouar ne sera pas là pour la CAN. »

Autre «cas» qui a fait jaser un temps, celui d’Oussam Aouar que Djamel Belmadi voulait dans son groupe. Le jeune milieu de terrain de l’OL ne s’est jamais prononcé sur son choix de sélection en dépit de plusieurs appels du pied du sélectionneur national. Après plusieurs mois de suspense, Djamel Belmadi a, semble t-il, fermé la parenthèse Aouar dans l’immédiat. «Je ne l’ai pas rencontré. Je connais sa position.

Il a un Euro à préparer avec la France. Par conséquent, il ne sera pas là pour la CAN», a déclaré. Belmadi et d’ajouter : «Je n'ai pas à convaincre Aouar, c'est à lui d'avoir envie et même plus que ça, de venir porter le maillot de l'Algérie. Il y a d'autres joueurs qui se sont retrouvés dans cette situation et qui ont choisi. Je n'ai même pas à lui expliquer les tenants et les aboutissants, il les connait déjà». Pour le moment, ça reste un dossier clos.

« J’hésite encore sur quelques postes. »

Par ailleurs, le sélectionneur national a fait savoir qu’il se donne encore du temps avant d’arrêter sa liste définitive pour la CAN. A travers ses réponses, il a laissé entendre qu’il n’a pas encore définitivement tranché sur certains postes.

Pour dévoiler la liste des 23, il faut que je la connaisse moi-même. Plus sérieusement j'ai une grande idée mais on va attendre jusqu'au bout, parce que je nourri la réflexion sur quelques postes pour être très honnête. Le premier stage débutera le 27 mai» , a-t-il précisé. Djamel Belmadi s’est plaint de ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour modeler son groupe.

«Ca fait un an que je suis à la tête de la sélection, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce-que ce n'est que 4 ou 5 dates FIFA.

Au final ce n'est qu'un mois vécu ensemble avec les joueurs, 4 ou 5 fois une semaine», a-t-il expliqué. Cela ne l’empêche pas pour autant d’ambitionner de jouer le titre. «Ce n'est pas une CAN de transition, je travaille tous les jours à 100% pour pouvoir la gagner, il n'y a pas à attendre. Il faut avoir cette ambition», a-t-il conclu.

Amar B.