Conjoncture : Temps durs

De nombreux experts et observateurs prônent la prudence et mettent en garde contre le risque d’une panne complète de l'économie algérienne. Dans un contexte d'incertitudes sur le commerce mondial, l’économie algérienne tient à peine face à une conjoncture mondiale moins favorable et à des incertitudes persistantes. Dans le contexte économique et financier actuel, le pays n’est pas loin d’une tempête qui risque de l’entraîner vers une crise majeure. Des signaux négatifs émergent, notamment un important ralentissement. Si au cours des années précédentes la position financière extérieure nette du pays était appréciable, ce qui a permis d’absorber ou du moins atténuer l’effet du choc externe, aujourd’hui la situation est tout autre. Les temps sont durs et plusieurs observateurs s’inquiètent effectivement quant à la capacité de l’Algérie à tenir bon et à supporter longtemps, et bien sûr à honorer ses engagements. Certes, l’Algérie pourrait également s’appuyer sur un fonds substantiel mais le pays reste fortement dépendant aux hydrocarbures. Une fois encore, c’est un contexte national et international pour le moins incertain qui se présente. Tout compte fait, une croissance soutenue permettrait certes d’infléchir légèrement la courbe du chômage et améliorerait la consommation des ménages, mais les incertitudes sont importantes. Celles-ci sont liées aux conditions sociopolitiques actuelles du pays et surtout à la fluctuation des cours du pétrole. La situation est telle que la croissance pourrait être heurtée par ces différents problèmes, qui mettent en évidence les vulnérabilités d’un modèle de croissance très dépendant aux hydrocarbures. C’est donc en toute logique que la vigilance devrait être de mise, surtout face à l’impact de la baisse des prix du pétrole. Dans ce contexte de ralentissement, les finances publiques algériennes risquent de se dégrader davantage, alors que la croissance de tous les secteurs est en berne. Cela devrait inciter les autorités à engager des mesures pour relancer rapidement l’économie. Et dans le cadre du renforcement des infrastructures de base sur l’ensemble du territoire national, l’effort devrait être porté sur les régions qui ont connu un certain retard. Les projets dans ce domaine permettraient d’accroître la compétitivité et de faciliter le développement des micro, petites et moyennes entreprises, en mettant un accent particulier sur les chaînes de valeur de certaines industries et de la logistique. Il y a aussi le potentiel touristique à exploiter. Il s’agit surtout de promouvoir les patrimoines naturel et culturel, pour une offre diversifiée, avec une mise aux normes internationales des lieux d’hébergement et des sites, ainsi que le renforcement des moyens de transport.

Farid Bouyahia