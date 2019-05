Ramadhan : Sous le signe de la solidarité

C’est sous le signe de la solidarité, que les préparatifs du mois béni de Ramadhan ont été entamés pour mobiliser une société dans toute sa composante, sensibiliser les commerçants et œuvrer dans le sens d’un soutien aux couches les moins favorisées.

Associations caritatives et opérateurs privés, sans compter naturellement les subventions conséquentes allouées par l’Etat, une enveloppe financière dépassant les 32,5 milliards de centimes a été dégagée pour venir en aide à une couche démunie estimée à 44.000. Sur un autre registre, le Fonds de la ZAKAT prendra en charge de 4.400 familles alors qu’un compte spécial a été ouvert pour permettre aux bienfaiteurs d’effectuer des dons et répondre aux besoins exprimés.

Quelques associations se sont démarquées carrément en ouvrant des restaurants pour accueillir les personnes vulnérables et autres personnes de passage Tous les moyens sont déployés pour donner de la signification à cette notion de solidarité, valeur de la nation… L’approvisionnement a été aussi au cœur des priorités. La direction du commerce met en place tout un dispositif âpres une évaluation des potentialités de production et de stockage de la wilaya pour veiller au contrôle de la qualité et des prix et préserver le pouvoir d’achat. Un contrôle à assurer avec les services de la police et de la gendarmerie. Des marchés de proximité sont érigés pour favoriser une concurrence et donner le choix au consommateur. On parle d’ailleurs de l’élaboration d’une mercuriale lors du mois sacré pour imposer un rythme et définir les règles de la commercialité. Bref, des mesures draconiennes sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des marchés et superviser les normes d’hygiène et de qualité. Les dispositions aussi rationnelles et pragmatiques soient-elles suffiront-elles pour la conformité des prévisions souhaitées ?

Force est de constater que la réalité du terrain s’inscrit en porte à faux avec l’esprit de la planification conçue par le service du commerce. À quelques jours seulement du mois de Ramadhan, les ménagères ont assisté impuissamment à une montée des prix des fruits et légumes et des viandes en dépit des opérations d’importation et de la fixation des seuils. L'ordre établi par les commerçants et les mandataires a tout simplement prévalu pour balayer de facto les clauses d’un dispositif.

Et les brigades d’intervention et de contrôle constituées sont sommées de réprimer et de s’investir davantage pour la protection des consommateurs…

Le volet culturel n’est pas occulté puisque tout un programme d’animation est dégagé par la direction de la culture pour donner de la couleur et de la sonorité à des places publiques et établissements de divertissement. Au menu, le genre «andalous» occupe une place de choix lors des soirées sans compter les spectacles produits par les associations locales si inspirées par la poésie populaire et les halkate comme pour manifester un attachement à patrimoine, faire revivre une époque et inviter un public à s’inspirer des valeurs de solidarité et d’union de la tribu des Beni Amer…Quelques troupes folkloriques par des danses au rythme shab El Karabina oseront rappeler une épopée pour évoquer les traditions ramadhanesques de la région

A. Bellaha