Le wali de Sétif installe le nouveau SG de la wilaya être à la hauteur de la confiance du citoyen

En présidant, hier, la cérémonie d’installation du nouveau secrétaire général de la wilaya, Kamel Touchène, en présence des autorités civiles et militaires, des élus et des représentants du mouvement associatif, le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a saisi cette opportunité pour dire la forte symbolique d’un tel événement qui intervient à la veille de la commémoration du 74e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945. Dans la grande salle de délibérations de la wilaya où il a procédé à l’installation de son collaborateur qu’il présentera comme étant un pur produit de la famille des collectivités locales et un responsable qui a occupé plusieurs fonctions supérieures dans les wilayas de Bejaia, Bouira et Sétif notamment, avant d’être nommé secrétaire général de la wilaya, Mohamed Belkateb qui vient, lui aussi, d’être nommé à la tête de cette wilaya, soulignera «la nécessité d’œuvrer sans relâche afin d’ajouter une pierre à l’édifice mis en place par tous les cadres de l’Etat qui se sont succédé à la tête de cette wilaya». Il reviendra sur la conjoncture que vit notre pays et appellera les élus et les cadres de cette wilaya à s’investir dans la proximité, se rapprocher du citoyen pour lui consacrer l’écoute qu’il mérite et la prise en charge de toutes ses préoccupations. «C’est une étape qui nécessite des hommes et des sacrifices», dira le premier responsable de la wilaya quand il dressera un constat rigoureux de la situation qui prévaut au niveau du chef-lieu dont il ne manquera pas de souligner les insuffisances à divers niveaux, notamment en matière d’hygiène et d’éclairage public pour tirer la sonnette d’alarme et ajouter : «Franchement je ne pensais pas trouver une ville de l’envergure de Sétif dans cet état». «Autant de manques qui sont perceptibles et qui doivent plus que jamais nous inciter à retrousser les manches pour être à la mesure de la confiance du citoyen», soulignera le wali qui ajoutera : «Celui qui n’est pas capable d’assumer la responsabilité n’a qu’à partir, car voir un tel désordre au cœur de la ville n’est pas réconfortant. Nous mobiliserons les moyens nécessaires et la rigueur qu’il faudra pour venir à bout de cette situation et rendre à cette ville son lustre», conclura-t-il.

F. Zoghbi