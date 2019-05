Jil Jadid : « Pour des négociations directes »

Le président du parti ‘‘Jil Jadid’’ a réitéré, hier, que l’unique sortie de crise consiste à organiser une phase de transition devant être «assez courte» mais permettant, en même temps, la mise en place des conditions «idoines» pour aller vers des élections et «légitimer de nouveau» un président de la République qui pourra entamer les réformes dont a besoin le pays.Sofiane Djilali, qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, a également plaidé pour l’entame de négociations avec l’institution militaire.

«Tout le monde sait, pour des raisons historiques, que l’armée reste un des acteurs essentiels, surtout dans les moments de crise dans le pays». C’est aussi « un centre de gravité du pouvoir avec lequel il faut travailler», a-t-il ajouté, expliquant qu’il sera, ainsi, question de «s’entendre» sur une formule consistant, en gros, à mettre en place la présidence de l’Etat entourée de figures «acceptées par les Algériens» et dont les objectifs seraient «bien déterminées, bien définis».

L’invité de la rédaction de la chaîne III insiste cependant sur l’impérieuse nécessité d’organiser les changements «nécessaires» pour aller vers des élections «libres» et «transparentes», en un laps de temps «suffisant mais court», relevant qu’il s’agit, désormais, de parvenir à une solution «raisonnable» qui épargne l’Etat, afin d’éviter qu’il ne soit «déstabilisé» ou qu’il ne «s’effondre». Abordant ensuite les élections présidentielles devant avoir lieu, le 4 juillet prochain, l’orateur considère que les conditions «ne sont pas réunies».

Par ailleurs et à propos du rôle des formations politiques, le président de ‘‘Jil Jadid’’ pense que «si, les partis politiques n’ont encore pu, à l’heure actuelle, apporter toute leur contribution pour dépasser la crise que traverse l’Algérie, c’est parce qu’ils ont été «marginalisés» et «discrédités» par l’ancien régime».

Evoquant la Constitution, Sofiane Djilali fera part de certaines «insuffisances» et même de «l’obsolescence» de la présente loi fondamentale, révisée en 2016, et soutient qu’à ce niveau, il y a des réformes «importantes à engager» telles que celles consistant à séparer la justice de l’exécutif, à diminuer les prérogatives du président de la Républiques et à en accorder davantage aux députés, pour contrôler les ministres… Il évoquera ici l’existence de tout un ensemble d’autres dispositions et d’autres réformes de l’Etat à prendre en charge.

Toutes ces propositions émises par le chef de ‘‘Jil Jadid’’, homme politique et ancien candidat aux présidentielles de 2014, qui avait, pour rappel, annulé sa participation après la décision du président sortant de se représenter pour un 4e mandat, interviennent dans ce contexte marquée par une crise politique que traverse notre pays.

En effet, il y a maintenant près de douze semaines, les Algériens se sont réappropriés la rue, en masse, pour faire entendre les protestations populaires via des sit-in, tous les mardis, pour les étudiants et des marches organisées chaque vendredi, depuis le 22 février dernier. Les Algériens qui ont alors organisé une sorte de «référendum à ciel ouvert», avaient aussi exprimé leur refus d’un cinquième mandat à l’ancien chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, criant leur volonté d’aller vers une nouvelle République.

Soraya Guemmouri