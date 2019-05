Mouvement populaire : Saïd Bouteflika n’a rien voulu lâcher

«Que serait devenu le Hirak sans la protection de l’ANP et le soutien indéfectible de son chef, le général Ahmed Gaïd Salah ?», s’interroge Abdesslam Chélia, haut cadre de l’Etat en retraite dans une contribution à TSA. Selon lui, il serait devenu «de la chair à canons pour les forces alliées et fidèles de Saïd Bouteflika qui n’était pas prêt à lâcher le fromage de son bec, le fromage étant l’Algérie évidemment, l’Algérie et ses richesses dont il a largement profité lui et ses pairs», mentionne-t-il.«En dépit du fait que je fasse partie de ce peuple par ma position sociale et mes idées, je connaissais assez la surdité politique de Saïd Bouteflika (Bouteflika II) et sa mégalomanie en décalage avec le réel pour savoir qu’il n’hésiterait pas à semer le chaos plutôt que de céder à ce qu’il considérait comme une poussée d’urticaire chez la populace», est-il ajouté. Abdesslam Chélia précise que pour lui, le pouvoir vaut bien, comme en octobre 1988, quelques centaines de morts. «Des morts nécessaires pour lui. Que les morts débouchent sur le chaos, c’est tout bénéfice pour lui. Il peut s’écrier : après moi le déluge. Qu’importe l’Algérie qui brûle s’il garde le pouvoir. Ceci pour dire que devant le Hirak, Saïd était prêt à aller jusqu’au bout ne craignant ni Dieu ni diable», a-t-il asséné. A propos de la gestion des affaires d’Etat, il est clair, selon lui, que chez les Bouteflika, «la compétence est un mot inconnu, on ne goûte que la région et l’allégeance». Il conclut par ces mots : «On ne le réalise pas encore, mais tout ce qu’a fait l’armée depuis le début du Hirak restera dans l’histoire comme l’exemple même d’une alliance peuple-armée, qui a brisé toutes les manœuvres en préservant le caractère pacifique des manifestations.»