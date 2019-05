En vue d’une solution consensuelle à la crise politique : Vers une deuxième rencontre de consultations

«Un dialogue intelligent, constructif et de bonne foi reste l'unique moyen pour construire un consensus fécond, le plus large possible, de nature à permettre la réunion des conditions appropriées pour l'organisation, dans les délais convenus, de l’élection présidentielle, seule à même de permettre au pays de sortir définitivement et durablement de l’instabilité politique et institutionnelle.»

C’est en ces termes que le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a, de nouveau, invité les représentants de la classe politique à débattre des possibilités de solutionner la crise politique que vit le pays, et ce, tout en réaffirmant son attachement à tenir une élection présidentielle le 4 juillet prochain. Invitation dont il a fait part dans son discours à la nation de dimanche dernier où il a insisté sur la nécessité de «faire prévaloir cette démarche rationnelle et de bon sens», rappelant que l’intérêt supérieur de la nation constitue le dénominateur commun entre toutes les parties qui devraient le hisser au-dessus de tout autre «intérêt personnel ou partisan étroit». En réaction à ce nouvel appel au dialogue, nombreux sont les avis qui ont précipité l’échec de cette procédure avant même qu’elle ne soit engagée sur le terrain. Les mêmes avis ont aussi tenu à rappeler le fiasco de la première invitation lancée par M. Bensalah pour des consultations politiques qui étaient prévues le 22 avril dernier au Palais des Nations. Ce rendez-vous de concertation a été en effet boudé par la quasi-majorité des partis, y compris ceux de la défunte Alliance présidentielle. A l’évocation de cette première rencontre de consultations ratée, celle-ci a eu lieu, rappelle-t-on, dans une ambiance dépourvue de l’empreinte politique, tant elle s’est concentrée sur le volet académique où il était juste question de débattre des modalités juridiques et techniques en rapport avec la création d’une commission indépendante d’organisation et de contrôle des élections présidentielles. Des partis disposés au dialogue A l’évidence, si le chef de l’Etat appelle de nouveau au dialogue avec les représentants de la classe politique, toute obédience confondue, il a sans doute pris les dispositions nécessaires en vue de ne pas répéter le scénario qui a prévalu au Palais des Nations le 22 avril denier. D’autre part, l’on enregistre parmi les partis politiques ceux affichant des dispositions certaines pour dialoguer, c’est le cas du RND qui a appelé samedi dernier à l'ouverture d'un dialogue politique à même d'aboutir à l'organisation de l'élection présidentielle et d’ouvrir la voie au processus de changement global, notamment à travers l'application des articles7 et 8 de la Constitution. Le bureau national du parti qui s’est réuni sous la présidence d’Ahmed Ouyahia a en effet réaffirmé son soutien à tout consensus pouvant survenir sur la scène politique. Dans la même journée, soit à la veille du discours prononcé par le chef de l’Etat, le Mouvement El Islah a appelé par la voix de son président, Filali Ghouini, à une deuxième rencontre de dialogue et de concertation regroupant les différents acteurs, en vue de mettre en place une feuille de route qui mènera à une échéance présidentielle dans les plus brefs délais. A ce propos, il a préconisé «la tenue d'une conférence de dialogue avant la mi-mai, ainsi que l'élargissement de sa supervision à des représentants de la présidence de la République, de l'institution militaire, des personnalités nationales impartiales et des représentants du Hirak populaire, qui œuvreront ensemble à la préparation, la supervision, le suivi de ce dialogue ainsi qu'à la mise en œuvre de ses décisions». Pour M. Ghouini «la réussite de l'Algérie à organiser la prochaine échéance présidentielle passe par une large participation politique dans un climat politique consensuel, rétablissant la confiance et l’espoir entre le peuple pour l'édification d’institutions élues sur des bases démocratiques solides». Samedi dernier également, le tout nouveau SG du FLN, Mohamed Djemiaï, a appelé, lors d’une rencontre des mouhafedhs du parti, au «respect de la loi», affirmant que l’Algérie «est face à des enjeux historiques décisifs impliquant davantage de coopération et bannissant les attitudes de marginalisation». Jeudi dernier, le parti TAJ a lui appelé les Algériens au dialogue «sans exclusive ni distinction» pour faire sortir le pays de la crise. C’est sans doute en tenant compte des positions des uns et des autres parmi toutes ces formations citées que le chef de l’Etat a jugé opportun d’introduire un appel au dialogue dans son récent discours. Comme il fallait s’y attendre, l’appel en question a été rejeté par les partis de l’opposition, entre autre le FFS, le PT et le FJD. Cela ne découragera certainement pas M. Bensalah à œuvrer dans les tout prochains jours à la consécration de cette deuxième rencontre du dialogue, tant il est vrai que sans la désignation de manière consensuelle d’une commission d’organisation et de contrôle des élections présidentielles, le scrutin du 4 juillet, maintenu dans la feuille de route du chef de l’Etat, pourrait être compromis. Karim Aoudia