Fruits et légumes : Des prix élevés

En cette deuxième journée, relativement chaude, du mois de Ramadhan, les marchés de la capitale ne désemplissent pas. Ils étaient en effet très nombreux, en cette fin de matinée d’hier, à prendre d’assaut le marché Réda-Houhou (ex-Clauzel), situé au centre d’Alger, pour pouvoir garnir leur table pour un f’tour presque parfait.

Un rapide tour des étals richement garnis et bien achalandés nous a permis de constater que bien que les prix aient pu connaître une stabilisation, la mercuriale reste tout de même très élevée. D’un étalage à un autre, une certaine différence des prix est visible. La laitue par exemple est cédée à 80 DA/kg tandis que son prix de référence fixé par les pouvoirs publics se situe à 70 DA. Pour la pomme de terre elle était à 70 DA, soit 20 DA de plus que son prix de référence. La courgette se vend quant à elle à 100 DA tandis que son prix de référence tourne autour de 80 DA, la tomate à 150 DA alors que son prix de référence est fixé à 110 DA. Les carottes sont cédés à un prix correspondant à son prix de référence, soit 40 DA/kg.

Mettant à profit notre visite dans ce marché très animé, nous avons entamé une conversation avec une ménagère, qui est venue spécialement de France pour passer ce mois sacré avec sa famille. Pour Zakia, la vie est quand même chère en Algérie. «Certaines personnes profitent de la situation pour augmenter sans scrupules les prix des fruits et légumes. Il faudrait renforcer les contrôles pour pouvoir convenablement stabiliser les prix», a-t-elle suggéré. Au dédale d’une allée de ce fameux marché embaumé par des senteurs qui chatouillent notre sens olfactif, nous avons rencontré un jeune qui y faisait ses emplettes. Chanteur andalou, Samy Zeyreb nous a confié sentir tout de même une augmentation des prix qui incombe à la mauvaise façon de consommer des citoyens. «Ces derniers jettent des quantités non négligeables de victuailles en tout genre provoquant ainsi de mini-pénuries. Le citoyen peut indirectement contrôler les prix en consommant mieux», a-t-il estimé. De son côté, Ramzy, étudiant en agronomie, nous a affirmé avoir constaté avant le début de Ramadhan d’une semaine, une augmentation importante des prix des fruits et légumes et déploré à cette occasion l’absence de contrôle. «Il faut que l’Etat soit sévère avec ce genre de choses», a-t-il insisté. Ce qui n’est pas tombé dans une oreille d’un sourd, puisque Ahmed, vendeur de fruits et légumes, a écouté notre conversation et tenu à ce propos à apporter des explications. Il a révélé à cet effet que l’augmentation des prix durant ce mois, hautement spirituel, est dû essentiellement à la grève qui touche depuis plusieurs jours le marché en gros des Eucalyptus, lequel fournit la majorité des marchés de la capitale.

«Nous subissons de plein fouet cela et nous sommes devant le fait accompli», a-t-il regretté, non sans soutenir que la majorité des clients se ruent vers la marchandise importée, délaissant la production nationale qui se vend, d’après ses propos, à un tarif beaucoup plus raisonnable. Ahmed est appuyé par son «collègue», Mouloud qui estime que les vendeurs sont souvent «diabolisés» alors que le plafonnement des prix est la résultante d’un marché régi par la règle de l’offre et de la demande. «Nous ne sommes pas des voleurs», s’est-il défendu. Pour rappel, le ministre du Commerce avait indiqué, cette semaine, que les prix de référence élaborés en vue de mettre une limite à la spéculation sur les prix des aliments durant le mois de Ramadhan, seront affichés au niveau de tous les marchés sur tout le territoire national. Invité au forum d’El Moudjahid pour expliquer et détailler le dispositif Spécial Ramadhan mis en place par son département pour protéger le pouvoir d’achat et protéger le consommateur, Saïd Djellab dira que ces prix de référence ont été déterminés en concertation avec les associations professionnelles et de consommateurs, ainsi que le ministère de l’Agriculture qui portent sur les produits agricoles locaux.

Sami Kaïdi