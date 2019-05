Commémoration du 8 MAI 1945 : LA RÉPONSE BARBARE DE LA France COLONIALE

Un principal repère

A l’instar d’autres wilayas du pays, Tizi-Ouzou, commémore chaque année, dans le souvenir et la douleur, les tragiques événements du 8 mai 1945 durant lesquels pas moins de 45.000 Algériens sont tombés en martyr sous les balles assassines de l’armée et la police de la France coloniale. Même si la région n’a pas été directement le théâtre de massacre à grande échelle, il n’en demeure pas moins qu’elle en avait été gravement et profondément affectée par les nouvelles macabres qui lui parvenaient des autres régions du pays, notamment de Kherrata (Béjaia), Guelma, Skikda, Sétif où les services de la répression de la France coloniale avaient commis d’horribles crimes contre des populations qui manifestaient pacifiquement à l’occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour revendiquer eux aussi e droit de jouir de la liberté et de la justice au même titre que les français et les autres peuples de l’Europe qui venaient d’être libérés du joug du nazisme grâce à la mobilisation, forcée pour la majorité, des dizaines de milliers de soldats «indigènes». A Tizi-Ouzou et dans plusieurs autres wilayas du pays, ces massacres horribles ont fini par convaincre la population, particulièrement les jeunes, de l’impérative nécessité, voire même l’urgence, du déclenchement d’une lutte armée pour arracher l’indépendance de l’Algérie de cette longue et non moins inhumaine colonisation. La fibre nationaliste qui était déjà en pleine gestation parmi les jeunes a fini par éclore et se propager, parmi même les plus indécis et sceptiques quant à la pertinence et l’incontournable option de la lutte armée contre l’occupant, à cause de ces monstrueux massacres commis contre des citoyens pacifiques.

Les militants du parti du peuple algériens (PPA) ont vu leurs rangs grossir par de nouvelles adhésions populaires suite à ces tragiques événements qui, de l’avis des historiens, ont été l’un des principaux facteurs du déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre 1954.

Les premiers maquis de résistance contre la France coloniale avaient été aussi constitués en Kabylie à la suite de cette sanglante répression perpétrée par la soldatesque de la France coloniale. Le défunt colonel Krim Belkacem, terriblement marqué par ces massacres et l’injustice que faisait subir cette même soldatesque aux populations de la région, avait constitué son premier maquis en 1947 pour préparer ceux qui étaient mobilisés avec lui à la lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie. Les massacres du 8 mai 1945 ont été également l’une des causes de la détermination des nationalistes algériens à en finir le plus rapidement possible avec les pratiques discriminatoires et criminelles de la France coloniale à l’égard des autochtones, privés des droits les plus élémentaires, dont celui de manifester sa joie pacifiquement à l’occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle avaient participé et péri des dizaines de milliers de maghrébins. Les citoyens et citoyennes ayant vécu cette période témoignent que les massacres du 8 mai 1945 ont fortement participé à l’éveil populaire et l’adhésion par la majorité du peuple aux idées révolutionnaires qui étaient véhiculés par les premiers militants nationalistes à Tizi-Ouzou-ville et dans plusieurs autres localités de la wilaya, particulièrement à Makouda où le parti du peuple algérien avait une forte assise populaire d’où sont issus plusieurs des premiers à avoir lancé la première étincelle de la glorieuse révolution de Novembre 1954, non seulement à Tizi-Ouzou mais à travers d’autres wilayas du pays. Etant marqué à jamais par ces massacres de l’armée coloniale, la population locale n’a jamais cessé de commémorer cette douloureuse date en se recueillant sur la mémoire de tous les martyrs de la glorieuses Révolution de Novembre 1954 et à travers eux de toutes les victimes des exactions commises par la France coloniale de 1830 à 1962, soit pendant plus de 132 longues années. Des expositions d’archives ayant trait à cette date gravée en lettres de sang dans la mémoire de tous les Algériens, projection de films documentaires sur le même sujet des conférences et tant d’autres activités commémoratives sont organisés à Tizi-Ouzou par la direction locale de la culture, en collaboration avec le musée régional du Moudjahid, pour perpétuer cette épopée et la transmettre aux générations futures afin qu’elles en face son principal repère dans la défense de l’Algérie, une indivisible, démocratique et sociale mais aussi du respect des droits et des libertés.

