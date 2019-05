alger : La rupture avec l’ancien système réclamée

L’incertitude sur l’essoufflement du mouvement populaire s’est dissipée. La protestation contre le système en place ne faiblit pas dans les rangs des étudiants. Plusieurs centaines d’entre eux ont encore battu le pavé, hier, occupant l’une des principales artères de la capitale, comme cela a été le cas dans plusieurs autres villes, pour exprimer leur rejet du pouvoir ainsi que «toutes les figures qui servent ses intérêts». C’est à partir de 10h que des centaines d’étudiants venus de tous les campus d’Alger, tels que l’USTHB (Bab-Ezzouar), Bouzaréah, Dely-Brahim, la Faculté de médecine d’El Biar, la Fac de droit de Saïd Hamdine et de celles des sciences politiques et de l’information, ont commencé à affluer vers la Faculté centrale à Alger , et par là, la Grande Poste, où ils ont déployé leurs banderoles et scandé les mots d’ordre inhérents à cet autre mardi de protestation.

Au fur et à mesure que la foule grossissait, les universitaires se saluaient entre eux avec cette nouvelle formule : «Hirak Moubarek» comme pour affirmer être déterminés à «accompagner la rue dans son mouvement révolutionnaire», et appeler à une transition démocratique.

«Pas de confiance aux résidus de l’ancien système» était le slogan qui a marqué le plus la manifestation d’hier, et ce, malgré le fait que plusieurs analystes avaient décrit que la mobilisation de la justice pour traquer les anciennes figures corrompues du régime atteste d’une volonté politique de répondre aux revendications de la population dans la rue depuis le 22 février dernier.

Dans leurs slogans, les étudiants ont dénoncé les discours médiatiques visant à décourager les Algériens d’aller jusqu’au bout, pour la concrétisation de leurs revendications, à savoir, «le départ de tous les symboles du régime honni» et pour une transition démocratique sans heurts, tout en insistant sur le caractère pacifique de la marche. Dans cette optique, plusieurs banderoles ont mis en avant l’appel à «une période de transition dont la légitimité est tirée de la volonté populaire».

En plus du désormais symbole «qu’ils partent tous», les étudiants qui ont scandé longuement «dégage !» «L’Algérie est une République, pas une monarchie», ont encore une fois exprimé leur refus catégorique des élections présidentielles prévues le 4 juillet prochain, comme on pouvait l’entendre par «Ma N’voutiwch» (nous n’irons pas aux urnes).

Sans aucun incident ayant émaillé cette matinée, et sans avoir même eu à bloquer la circulation automobile, les étudiants ont entamé leur marche par l’avenue Pasteur, pour aller rejoindre leurs camarades rassemblés par petits groupes au niveau de la Grande Poste et ce, malgré le dispositif sécuritaire déployé, notamment à côté du tunnel des Facultés.

Par leurs manifestations, hier, au niveau des différentes universités du pays, les étudiants ont donc envoyé des messages clairs aux sceptiques, qui misaient sur ce qui a été qualifié de «l’effet Ramadhan», et ont montré qu’ils sont plus engagés en politique que certaines figures à la tête des formations politiques, mais qui ont disparu des radars depuis plusieurs semaines déjà. Déterminés à poursuivre le combat pacifique jusqu’au démantèlement du système et l’instauration d’une République démocratique, plusieurs d’entre eux ont affirmé que «le jeûne et le soleil de ce début du mois de Ramadhan ne nous empêcheront pas de poursuivre les marches et pour qu’un véritable changement du système s’opère. Attentifs aussi aux changements qui se déroulent sous d’autres cieux, notamment au Soudan, où le mouvement de contestation dure depuis plus de quatre mois, les étudiants sont conscients que «s’arrêter en plein milieu d’une révolution est plus dangereux que de ne l'avoir jamais commencée», lit-on sur l’une des banderoles, c’est dire que les marches continueront encore les prochaines semaines.

Dans le calme et sans heurts, la marche des étudiants sur Alger a pris fin vers 13h. Les étudiants ont promis de continuer leurs manifestations pacifiques. «Nous ne sommes pas près d’arrêter, nous sortirons chaque jour, jusqu’à ce que la dignité du peuple soit restaurée et notre aspiration concrétisée : voir toutes les figures de l’ancien régime comparaître devant la justice pour que l’Etat démocratique soit instauré», a affirmé ce groupe d’étudiants de l’USTHB.

Tahar Kaidi