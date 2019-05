CRB 2 – CSC 1 : Précieuse victoire pour Belouizdad

Dans un match de mise à jour de la 24e journée du championnat, le Chabab de Belouizdad a eu raison du Chabab de Constantine, qu’il a battu grâce à deux buts inscrits, respectivement par Balegh (11') et Bechou (54'). Pourtant, c’est bien l’équipe visiteuse qui a très tôt dans le match ouvert la marque par l’entremise de Yettou (5').

Un avantage de courte durée, puisque les Belouizdadis ont réussi rapidement à revenir à la marque, évitant ainsi de voir le doute s’installer dans leur esprit. Cette rencontre à enjeu pour les deux formations à donc profité au CRB, qui, avec cette très importante et précieuse victoire, augmente son capital points qui atteint les 33 unités, rejoignant par la même le CABBA, son prochain adversaire, à la 9e place. L’équipe de Laâquiba, qui lutte pour le maintien, voit ainsi son entreprise de sauver sa saison en bonne voie. Pour leur part, les Sanafir, qui voulaient se rapprocher du trio de tête (USMA-PAC-JSK), afin d’espérer terminer sur le podium d’ici la fin de saison et par la même avoir une autre opportunité de jouer une joute continentale la saison prochaine, voit son objectif s’éloigner, avec cet échec. La défaite d’hier n’arrange nullement leurs affaires, et c’est avec la hantise de terminer la saison bredouilles qu’ils ont rejoint la tête baissée les vestiaires. Le CR Belouizdad avait l’emprise de la partie et pouvait même l’emporter par un score plus large. Cela, notamment au vu des nombreuses nettes occasions de but manquées par manque de lucidité et de maladresses de ses attaquants, à chaque fois idéalement servis par le maestro du Chabab, Amir Saâyoud. Le CS Constantine reste positionné à la 7e place du championnat, à 7 longueurs d’une place sur le podium. Le huis clos que vient de lui infliger la commission de discipline de la LFP n’est pas pour arranger ses affaires, lors de la prochaine journée, où il recevra une équipe de la JSK déterminée qui joue cette saison la carte du titre. Fin de saison difficile pour le CSC, alors que le CRB est en train d’entrevoir sous de bons auspices la sortie du tunnel, après toutes les péripéties vécues, notamment lors de la première phase du championnat.

Mohamed-Amine Azzouz