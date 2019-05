Solidarité : Préserver la dignité des bénéficiaires

Ramadhan est le mois de la solidarité par excellence. L’expérience de «jeûner» place un grand point d'interrogation devant les jeûneurs qui connaissent le sens de cette obligation, et sur laquelle ils se doivent de réfléchir lorsqu'ils sentent la faim et la soif, ainsi que l'amertume de la privation, éprouvant ainsi la même souffrance que ressentent les pauvres et les démunis hors du mois de Ramadhan.

