Industries agroalimentaires : Deuxième exportateur après les hydrocarbures

Près de 241 milliards de dinars d’investissements (publics et privés) ont été enregistrés dans le secteur agroalimentaire en 2018 à l’échelle nationale, a déclaré hier à Boumerdès la ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt.

"Une grande partie de ce montant, enregistré auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’investissement, relève du secteur privé", a ajouté la ministre, dans son intervention à l’issue de l’inauguration du Centre technique des industries agroalimentaires et d'une visite d’inspection à l’Office national de recherche biologique et minière de Boumerdès. Mme Tamazirt a fait part de la création prévisionnelle de 20.000 emplois grâce à ces investissements. La ministre a, par la même, souligné la "grande importance" dévolue au secteur agroalimentaire en Algérie. Avec près de 230.000 entreprises actives, le secteur contribue à raison de 50% dans la production nationale industrielle. Il présente, en outre, un taux de croissance de 6%/an qui le classe "2e exportateur national après les hydrocarbures". Mme Tamazirt a mis en exergue les stratégies de développement mises en place par les autorités publiques, dans l’objectif de "diversifier l’économie nationale et de la libérer de la dépendance aux hydrocarbures", estimant qu’"il est possible de réaliser cet objectif à travers, notamment, la création d’espaces de dialogue et de consultation entre producteurs, opérateurs et responsables du secteur, parallèlement à la réalisation des structures nécessaires pour ce faire." Poursuivant sur sa lancée, Djamila Tamazirt a appelé à l’impératif "soutien de la production nationale en vue de réduire le volume des importations en agroalimentaire, tout en relevant son taux d’intégration", a-t-elle dit, avant de recommander l’"encouragement d’un partenariat entre l’agriculteur-producteur, et l’opérateur industriel, parallèlement au soutien des conseils interprofessionnels des différentes filières agricoles." Outre l’inauguration du Centre technique des industries agroalimentaires, la ministre de l'Industrie et des Mines a pris part à la cérémonie de célébration du 45e anniversaire de la fondation de l'Office national de recherche gélogique et minière.

Industries agroalimentaires

Promouvoir l’entreprise

Le Centre technique des industries agroalimentaires de la wilaya de Boumerdès a été inauguré hier en présence de la ministre. «Il s’agit là de l’un des mécanismes de développement de l’industrie en Algérie, en la rendant plus concurrentielle, grâce à un accompagnement pluridisciplinaire, notamment dans le domaine technique, de consulting, d’analyses en laboratoire, recherche et formation», a indiqué Mme Tamazirt au cours de la mise en service de cette structure unique du genre. La ministre a également souligné sa contribution dans la promotion économique de l’entreprise pour la mettre au diapason des exigences du marché. Quant au directeur général de ce centre, Khali Mustapha, il a mis en exergue dans son exposé sur cet établissement, fondé en 2012 par décret ministériel, le caractère «unique» à l’échelle nationale des prestations assurées par cette structure, concernant notamment les analyses de contrôle de la qualité et de protection de la sécurité alimentaire, a-t-il fait savoir. Selon les explications fournies par le DG du centre, il s’agit d’un Etablissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie et des Mines. Ce centre fournit également diverses prestations, dont des formations au profit des entreprises du secteur agroalimentaire, tout en assurant un accompagnement et des consultations techniques aux opérateurs du secteur. A cela s’ajoute une prestation de «veille» technologique. La réalisation de cette EPIC a coûté une enveloppe de près de 400 millions de dinars, outre un financement d’une valeur de 1,4 million d’euros, sous forme d’équipements fournis par l’Union européenne. M. Khali a fait part, également, de la réalisation programmée de deux annexes régionales de ce centre, respectivement à Biskra (filière dattes) et Bouira (filière oléicole) dans le cadre du programme de l’Union européenne, pour le soutien des secteurs de l’agriculture et des ressources en eau.