8 Mai 1945 à Sétif : Aux cris de « Min Djibalina » En ce dimanche 5 mai, sous un ciel menaçant, tantôt de bleu glacial, tantôt de gris bas, comme pour annoncer l’événement et réveiller de sombres images de la mémoire qui n’a jamais oublié, la population

Face à la stèle Saal-Bouzid , avenue du 8-Mai 1945, des ouvriers de l’APC s’attellent à redonner de la couleur à ce bout de la ville martyr qui n’a pas oublié et qui se réveille chaque année à la dimension de la forte symbolique que préserve jalousement cette place du souvenir encore gravé sur le buste du premier martyr de ces massacres, abattu alors qu’il refusait de baisser l’emblème national. En ce jour qui atteste encore de la répression à son paroxysme à Sétif, Kheratta, Ain El Kebira, Amouchas, Beni Azziz, Babor et dans d’autres contrées noyées dans le sang, «on applique le principe des représailles collectives. Le seul bon arabe est l’Arabe mort», le colonialisme français lâchera alors, autour de toutes ces localités, des Sénégalais, des légionnaires qui massacreront et violeront en toute liberté dans cette chasse sans limites à l’Arabe que l’on abat sommairement.

Le drame de la liberté

74 années après, Sétif se souvient de ce crime resté impuni et commémore dans la dignité l’effroyable anniversaire de ce que furent, un jour, ces massacres sanglants, véritable génocide dont les séquelles atroces sont plus que jamais présentes dans la mémoire secouée d’une nation qui perdait alors 45 000 de ses enfants dans des circonstances odieusement préméditées par l’occupant mais qui symbolise la détermination d’un peuple plus que jamais décidé à se défaire du joug colonial.

Mardi 8 Mai 1945, un jour de marché hebdomadaire qui bascula dans un bain de sang. Ce matin-là, le ciel vire au gris bleu annonciateur du drame de la liberté. Un mardi d’affluence de toutes les contrées de cette région pour aller, comme de tradition, à la rencontre et aux nouvelles, le temps de quelques achats.

Ce jour-là, l’information tourne très vite et des milliers de citoyens se rassemblent à proximité de la mosquée Abou Dher el Ghafari édifiée à partir de fonds collectés auprès du peuple.

Au fur et à mesure que les minutes s’égrènent, la foule prend des proportions importantes et ne passe pas inaperçue aux yeux des policiers français qui en informent aussitôt leurs responsables et agissent déjà en se plantant aux endroits et coins sensibles, et certainement les plus appropriés pour mettre en œuvre leur plan macabre face à cette marée humaine qui s’apprête à longer le parcours de la liberté dans une dimension pacifique puisque les encadreurs de cette marche à caractère politique désarmeront même de leurs cannes les milliers de participants.

«Nous voulions montrer à l’occupant une grande force, sans l’utiliser», me confiait un jour le regretté Abdelkader Yala, responsable scout, à l’œuvre dans l’encadrement de cette marche.

Interrogatoires et intimidations

Quelques instants plus tard, des responsables algériens déjà marqués politiquement, à l’instar de Mahmoud Guenifi, Belkired Hassene, président du groupe scout El Hayet, Haffad Hocine, Abdelkader Yala et d’autres personnalités influentes sont convoquées par le sous-préfet. A l’origine de cette interpellation on retrouvera le commissaire central et un de ses adjoints dont l’œuvre sanglante est encore tristement célèbre.

«Si c’est pour fêter l’armistice, pourquoi ne vous joignez-vous pas à nous et la fête n’en sera que plus grande», dira le sous-préfet qui, dans cette forte dose d’intimidation, reprochera aux responsables algériens d’exposer des enfants scouts à un danger certain avant de s’interroger de nouveau sur le caractère patriotique ou politique de cette marche. Les mêmes responsables présents dans son bureau évoquent à leur tour ce jour de grande affluence qu’il fallait mettre à profit et n’obtiennent l’accord pour une marche pacifique que vers 9 heures.

La foule compacte, évoluant en rangs ordonnés, s’ébranle alors, précédée par les Scouts musulmans, pour traverser une partie de l’actuelle rue Ben-Mhidi avant de déboucher sur la grande avenue George-Clémenceau (actuelle avenue du 8-Mai 1945), brandissant les emblèmes des pays alliés et le drapeau algérien en tête. Sur les nombreuses banderoles on pouvait lire «Algérie Libre», «Libérez Messali El Hadj», «Vive la charte de San Fransisco», «Libérez les détenus politiques» et bien d’autres slogans à forte portée politique.

Saal Bouzid s’écroule

Les chants patriotiques des Scouts musulmans «Hayou Chamel», «Min Djibalina», salués par des youyous stridents de femmes en Mlaya sonnèrent le ralliement de plusieurs autres milliers de Sétifiens enthousiastes. L’emblème national est porté par le jeune Saal Bouzid qui allait devenir quelques minutes plus tard le premier martyr de ces massacres aveugles.

Arrivé à hauteur de l’ancien café de France, les manifestants sont pris à partie par des policiers français en civil. Le commissaire Olivieri, offusqué à la vue du drapeau algérien, se dirige vers la tête du cortège et ordonne que l’on abaisse les couleurs et les banderoles nationalistes. Des murmures s’ensuivent puis le silence du refus est déchiré par de vibrants youyous.

C’est alors que le commissaire sort son révolver et tire, atteignant mortellement le jeune Saal Bouzid, 22 ans, qui s’écroule au pied du pilier sur lequel est dressé aujourd’hui son buste.

Dans un scénario préalablement établi, des dizaines de policiers surgirent de toutes parts, des voitures stationnées aux alentours et des bars voisins, provoquant la panique et la confusion. Cet assassinat sonna la charge d’une répression barbare qui ne tarda pas à s’étendre à toute la région, où la chasse à l’Arabe constituait dès lors le mot d’ordre des troupes françaises dont les responsables décrètent le lendemain vers 13 heures l’état de siège.

Une morgue à ciel ouvert

Alors que les prisons et les casernes sont pleines de citoyens algériens, le général Duval se déplace à Constantine accompagné de ses troupes pour transformer Sétif et les localités environnantes en morgue à ciel ouvert. Partout des morts : à El Ouricia, Ain Abessa, Beni Azziz, Ain el Kebira, Amouchas, Babor et Kherrata ou dans l’oued Agrioune ; le capitaine de gendarmerie Petit-gars, le commissaire de la police judiciaire de Setif Olivieri et le commissaire Tort, chef de la police d’état, sont unanimes pour passer «tous les coupables» et «responsables de ce mouvement par les armes». Des milices se forment sous la direction des deux officiers de la protection civile Demongean et Rossi qui tuent et brûlent sans répit. Les morts sont jetés dans des fosses communes…

Au moment où l’horreur atteint son paroxysme, nos frères héros de Cassino, déchirés par une guerre sans merci alors qu’ils combattaient aux côtés de soldats français, assisteront à leur tour à la liquidation des leurs, par celui-là même qu’ils défendaient: triste reconnaissance d’une promesse qui ne fut jamais honorée sinon par un crime contre l’humanité. Pire ! Dans son rapport n° 5240 du 18 mai 1945, et son amnésie volontaire, le commissaire Tort ira jusqu’à inverser les rôles en écrivant notamment que «la population européenne, effrayée par l’insurrection, demande que tous les coupables et les responsables de ce mouvement soient impitoyablement passés par les armes. Elle déclare qu’à ce prix seulement les Français pourront vivre en Algérie, terre française ; elle estime qu’à ce jour, la répression est nettement insuffisante pour Sétif. Elle réclame des armes pour assurer sa propre sécurité et se faire justice».

F. Zoghbi