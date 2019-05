Arrestation de Saïd Bouteflika et de deux généraux : Les partis réagissent

Le président du MSP, Abderrazak Makri à qualifié l’arrestation de Saïd Bouteflika et des généraux Mediène et Tartag, d’«évolution positive», dans le cadre de la mise en branle de la justice ces derniers jours. Il se félicite ainsi de voir «les têtes de bandes» répondre de leurs méfaits devant la justice, malgré leur immunité et leur puissance». Il a aussi salué «la détermination de l’Etat-major de l’Armée à combattre la corruption, estimant que «la véritable garantie de la poursuite de cette lutte, son efficacité, c’est la construction d’institutions parlementaires, judiciaires et citoyennes fortes et crédibles». Makri fustige en outre «le système politique en place depuis 20 ans qui a favorisé la création de cette bande en la dotant d’une puissance et d’une immunité».

Il considère que «ce même système est responsable de la fraude électorale, de la spoliation de la volonté populaire». Il a ainsi plaidé pour une «véritable démocratie» qui sera, dira-t-il, à même de protéger la formation d’autres bandes, contre l’irruption d’autres dirigeants mafieux». De son côté, l’ex-président du RCD, Saïd Sadi estime que «sans préjuger des crimes et délits pour lesquels ils sont poursuivis, la récente sortie de l’ancien ministre de la Défense, le général à la retraite Khaled Nezzar, ajoutée à la confession de l’ancien chef d’État Liamine Zeroual, ne sont pas étrangères à la précipitation de la décision de procéder à l’arrestation par le commandement de l’ANP, de Saïd Bouteflika et des généraux Médiene et Tartag. Le fondateur du RCD, rappelle en effet ,dans sa page Facebook, les récents propos de Khaled Nezzar qui a publiquement déclaré que «Said Bouteflika lui avait fait part, au mois de mars, de son intention de décréter l’état de siège ou l’état d’exception, tout en prévoyant de faire démettre l’actuel chef d’état-major, Ahmed Gaid Salah».

«Auparavant, Zeroual, avait révélé que le général Toufik l’avait approché pour le compte de Said Bouteflika en vue de gérer la transition» rappelle encore Said Sadi. Sur un autre volet , l’on retiendra que l’arrestation suivie de la mise en détention provisoire d’Athmane Tartag, de Mohamed Mediène et Saïd Bouteflika, si elle a constitué un événement majeur largement médiatisé et très commenté sur la place publique, n’a paradoxalement pas suscité beaucoup de réactions des partis politiques. Ces derniers dans leur quasi majorité se sont abstenus d’émettre le moindre avis concernant ces interpellations qui tant du point de vue du profil du trio arrêté que du motif ayant conduit à leur mise en détention provisoire ne devrait, en théorie, ne laisser aucun d’eux dans l’indifférence. Il se trouve toutefois que c’est le contraire qui s’est produit.

Alors que l’on s’attendait à une avalanche de communiqués des états-majors des formations politiques, celles-ci se sont confinées dans une position de spectateurs. Le trio Athmane Tartag, Mohamed Mediene et Said Bouteflika ont été placés pour rappel depuis avant hier en détention provisoire par le juge d’instruction près le tribunal militaire de Blida pour «atteinte à l’autorité de l’Armée et «complot contre l’autorité de l’Etat».

