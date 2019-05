Vers un 12e vendredi de manifestations : L’épreuve de la durabilité

Depuis le déclenchement du mouvement populaire, le 22 février dernier, les réseaux sociaux ont été les principaux vecteurs de la contestation et de la mobilisation citoyennes. Grâce, notamment à cet outil d’information et de communication, les Algériens ont persisté à faire leur «délibération populaire» chaque vendredi, réussissant en même temps, ce coup de maître de préserver «la révolte en marche» de toutes les tentatives de récupération partisane, de débordements intempestifs ou d’ingérences étrangères.

L’avènement du mois de ramadhan de cette année, intervient dans ce contexte, en des circonstances un peu différentes. Les appels à la poursuite des manifestations «pour le changement radical» font toujours l’actualité sur les réseaux sociaux. En revanche les formes et tournures de la protestation ne font plus autant l’unanimité au sein de la communauté des internautes et sont l’objet ainsi de plusieurs formes de spéculations.

«Les Algériens sont habitués à un rythme de vie différent durant le mois de Ramadhan. Un rythme dû à l’effet des longues nuits où la majorité reste éveillée jusqu’aux premières heures du matin, notamment dans les zones urbaines» note à cet effet, M. Nacer Djabi. Le sociologue signale qu’avec le mois de Ramadhan «les normes religieuses de contrôle social» s’imposent de facto et «cadrent» le quotidien des Algériens connus «par leurs impulsivités dans leurs rapport sociaux».

Le Ramadhan intervient alors que les Algériens se préparent encore une fois, à sortir, ce 10 mai, pour le 12e vendredi consécutif, en perspective du départ définitif de tous les symboles du système, mais peu savent si ce sera de jour, en plein jeûne, ou de nuit lorsque les esprits seront moins échauffés.

«Le mois sacré ne devrait pas constituer un frein au mouvement populaire, toujours aussi déterminé à en finir avec les symboles de la corruption» note un politologue, «car le caractère pacifique des manifestations qui ont impressionné le monde, prouve que les Algériens sont unis et surtout conscients quant au risque de dérapage et de violence», c’est pourquoi il est permis de considérer la récupération de l’espace public comme ce qui pourrait être qualifié de «moment de la perfection morale» où toutes les différences régionales se sont estompées ouvrant la voie à une cohésion solide, explique là aussi M. Djabi.

Plusieurs autres éléments viennent confirmer la pérennité de la dynamique citoyenne, et infirmer les analyses de certains observateurs qui pariaient sur des risques de dérapages et ainsi sur l’essoufflement du mouvement. D’abord la mobilisation de l’appareil judiciaire pour ouvrir les dossiers de corruption, et sa volonté de poursuivre les corrompus «y compris ceux qu’on considérait auparavant comme intouchables» lit on dans une contribution dans la presse.

En effet cette semaine a été marquée par de nombreux limogeages et par la comparution de plusieurs anciens responsables devant la justice. Mais les récents événements et leurs répercussions politiques ne semblent pas satisfaire le peuple, pour qui «le changement veut dire opérer la rupture avec tout un système, et pas uniquement le changement de ses figures». Poursuit le sociologue Djabi. Plus d’un mois après le départ d’Abdelaziz Bouteflika, le mouvement contre le système en place ne faiblit donc pas, et s’adapte à l’actualité politique du pays «les Algériens même si certains misaient sur la conjonction de plusieurs facteurs, dont la poursuite des manœuvres de division, la majorité reste fermement campée derrière l’institution militaire à qui on demande d’accompagner le mouvement, en vue d’asseoir les piliers de la deuxième République».

Par ailleurs d’autres chercheurs parlent de la métamorphose des formes de contestation populaire, pour assurer la continuité du mouvement populaire dans la durée. C’est le cas des chercheurs de l’université de Mostaganem qui ont débattu la semaine dernière sur «le rôle des réseaux sociaux dans l’amplification du mouvement populaire». Les spécialistes des médias étaient unanimes à admettre que le mouvement sera marqué par une certaine prise de distance vis-à-vis des représentants politiques, c’est pourquoi les réseaux sociaux et les nouveaux médias sont devenus pour les manifestants «les nouvelles arènes» de la politique. Des réseaux parfaitement adaptés pour animer le débat sur l’avenir de la contestation «on peut aisément envisager une mise en place plus horizontale d’interaction en considération des particularités individuelles, les plateformes numériques joueront un rôle d’intermédiaire crucial dans l’interaction des citoyens entre eux et les institutions, et permettront d’inscrire la contestation dans la durée» conclut enfin, le professeur Larbi Bouamama.

Tahar Kaidi