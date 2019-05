Annaba : Aide financière pour 43.000 familles nécessiteuses

43.000 familles nécessiteuses de la wilaya de Annaba bénéficient d’une aide financière au titre d’une action de solidarité institutionnelle à l’occasion du mois sacré de Ramadhan. Elles percevront, à ce titre, des sommes d’argent de 6.000 DA chacune au lieu du couffin rempli de produits alimentaires de première nécessité comme cela a été le cas depuis l’instauration de cette aide.

Une enveloppe financière de l’ordre de 133 millions de dinars a été mobilisée jusqu’à présent pour couvrir cette opération de solidarité, a révélé M. Tarek Hammiche de la Direction de l’action sociale (DAS). Celle-ci provient des budgets de wilaya et des communes ainsi que du Fonds spécial de solidarité, a-t-il précisé. En outre, le financement de cette opération s’appuiera également sur le compte courant libre pour la solidarité qui sera alimenté par les opérateurs économiques et autres bienfaiteurs. Ce compte permettra aux communes en difficulté financière de couvrir une partie des besoins des familles nécessiteuses durant le mois de Ramadhan.

De son côté, la direction des affaires religieuses et des wakfs prévoit la distribution de 10.000 couffins de solidarité aux familles démunies à travers toutes les mosquées de la wilaya, en plus de l’ouverture de 4 restaurants de la Rahma dans les villes d’El Hadjar et d’Annaba auxquels viendront s’ajouter plus d’une vingtaine d’autres restaurants similaires à travers le territoire de la wilaya.

Toujours dans le cadre de la solidarité avec les familles nécessiteuses à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, la DAS est en train de recenser les enfants issus de cette catégorie sociale pour une opération de circoncision collective. Un repas collectif destiné aux orphelins qui bénéficieront par la même occasion de trousseaux de l’Aïd El Fitr, tout cela est programmé par la direction des affaires religieuses et wakfs.

B. Guetmi