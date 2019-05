Youcef Kalfat, président de la Fédération nationale des boulangers : aucun manque

La hausse considérable des dépenses, la consommation effrénée surtout en ce qui concerne le pain, constituent l’une des mauvaises habitudes des Algériens pendant le mois sacré du ramadhan. Preuve étant, les citoyens avant même le début de ce mois s’interrogent sur la disponibilité des produits de large consommation (le lait, le pain, la viande, les fruits et légumes).

Devant une telle situation, les organisations des commerçants, les associations et les institutions étatiques concernées se mobilisent davantage pour rassurer les citoyens quant à la mise en place des moyens nécessaires pour qu’ils puissent passer ce mois sans ressentir aucun manque. En effet, le président de la Fédération nationale des boulangers affiliés à l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Youcef Kalfat, a affirmé, récemment à Alger, qu’en prévision de ce mois sacré, le pain sera disponible et en grande quantité.

Il a ajouté que «toutes les dispositions et les moyens ont été mis en place afin que ce produit de large consommation soit largement disponible, et aucun manque ne se fera sentir ». Evoquant la question des subventions, il a indiqué que «l’Etat subventionne le blé mais pas le pain, car ce produit demande d’autres ingrédients (le sel, le sucre, l’améliorant, levure, l’électricité et le transport)». Il a ajouté que «ceux qui bénéficient de ces subventions, sont les producteurs des gâteaux, les éleveurs, etc.», regrettant à cet effet, le fait que le son de blé trié par les minoteries rend la farine non nutritive et incomplète.

Il a insisté dans ce sens sur la nécessité de broyer le blé avec le son. S’agissant des problèmes rencontrés par les boulangers, le conférencier a souligné que le recul sensible enregistré dans la marge bénéficiaire des boulangers a constitué l'une de nos préoccupations majeures de cette catégorie malgré le soutien de l'Etat au prix de la farine en tant que matière première dans la fabrication du pain (2.000 DA/quintal). Tout en rappelant que plus de 3.000 boulangers ont fermé définitivement boutique en 2017. Pour résoudre ce problème, le même responsable a proposé la suppression des subventions du blé et de la remplacer par une subvention destinée directement aux boulangers.

Il a précisé que les boulangers vont bénéficier de subventions selon la quantité de farine consommée.

Chaque mois le boulanger présente les factures d’achat aux autorités concernées.» En réponse à une question concernant la marge bénéficié, il a expliqué que les subventions constitueront la marge bénéficiaire du boulanger». Par ailleurs, le ministre du Commerce a accepté notre proposition qui est actuellement en phase d’étude au niveau du gouvernement». Et de poursuivre «une fois le gouvernement accorde notre proposition on peut dire que le problème des boulangers est résolu définitivement». Mettant l’accent la qualité de la farine il a fait savoir qu’il y a deux qualités à savoir : la farine blanche destinée pour la production des gâteaux et la farine mixte pour la production du pain. Il a précisé à cet effet que la farine mixte est un mélange de farine de blé tendre, de blé dur et de son, s'avère d'une valeur nutritive saine et permettra de réduire la facture d'importation de farine. Il dira dans ce sens que l’utilisation de ce produit permettra au boulanger de gagner une marge bénéficière de 20%. Il y a lieu de noter que dans une étude réalisé par l’UGCAA, les Algériens consomment près de 4,1 milliards de baguettes de pain consommées pendant le Ramadhan, dont 120 millions partent à la poubelle.

Makhlouf Ait Ziane