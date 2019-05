Logement public locatif à Alger : Les premiers quotas livrés en juillet

C'est bientôt la grande délivrance pour de centaines de bénéficiaires de logements type LPL dans la capitale. En effet, les premiers quotas de logements publics locatifs, sur un total de 30.000 en cours de réalisation, seront réceptionnés en juillet prochain. Une annonce faite par le directeur de l'habitat de la wilaya d'Alger.

En marge d'une opération de relogement de plus de 170 familles qui habitaient dans des bâtisses menaçant ruines à La Casbah, dans le cadre de la 25e opération de relogement, Mohamed Medjani a déclaré à l'APS que le premier quota sera livré au plus tard en juillet prochain, et ce dès l'achèvement des travaux d'aménagement et de raccordement, dont le taux d'avancement varie entre 10 et 90%.

Il faut dire que le logement public locatif, appelé communément logement social, est réalisé par l'Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI). Seules les personnes classées dans les catégories sociales défavorisées n'ayant pas de logement ou logeant dans des conditions précaires ou insalubres peuvent en bénéficier.

Pour les conditions d'attribution, le demandeur ou son conjoint ne doit posséder aucun bien immobilier à usage d'habitation, aucun lot de terrain à bâtir, ne doit avoir bénéficié d'aucun logement LPL, LSP, logement rural ou logement acquis dans le cadre de la location/vente. Il ne doit avoir bénéficié d'aucune aide de l'État pour la construction ou l'achat d'un logement ou pour l'aménagement d'un logement rural. Aussi, le demandeur doit résider depuis au moins 5 ans dans la commune de sa résidence habituelle. Pour le revenu mensuel du ménage, ce dernier ne doit pas dépasser les 24.000 DA.

La constitution du dossier de demande de ce type de logement s’effectue auprès des services de la daïra du lieu de résidence. Le contrôle des demandes formulées par les citoyens s’opère au niveau d’un fichier central, mis en place au niveau du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, et régulièrement actualisé.

La Caisse nationale du logement (CNL) finance pour le compte de l’État le programme LPL, à travers le paiement des bureaux d’études et des entreprises de réalisation engagées par les OPGI.

Notons que de juin 2014 à ce jour, et grâce aux opérations de relogement, comprenant notamment les dispositifs de l’AADL, du social et de la formule du logement promotionnel, la wilaya d’Alger a pu loger plus de 90.000 familles et récupérer une assiette foncière de plus de 530 hectares, qui sont, depuis, affectés à la réalisation de quotas supplémentaires de logements, à la création d’espaces verts et à la promotion de différents projets de développement.

Aussi, faut-il souligner que l’ambitieux programme de relogement initié par les services de la wilaya d’Alger s’inscrit dans le cadre de l’éradication des bidonvilles. Il a permis, en outre, la récupération de plusieurs espaces pédagogiques qui ont été transformés en des habitations précaires pendant de longues années. Et pour éviter l'apparition de nouveaux bidonvilles, il est procédé à la démolition de toute construction illégale.

Les unités de logements distribuées depuis 2014 au niveau de la capitale portent sur 51.000 logements LPL, plus de 14.000 logements LSP et 31.000 logements location-vente, ainsi que 7.000 logements promotionnels.

Sarah A. Benali Cherif