Criminalité : Saisie de quantités IMPORTANTES De kif traité et de psychotropes

Des quantités de kif traité, des comprimés de psychotropes ainsi que des produits prohibés ont été saisis lors d'opérations menées par les éléments de la Gendarmerie nationale dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier le commandement de la Gendarmerie nationale dans un communiqué. Dans la wilaya d'Aïn-Témouchent, les gendarmes de la brigade de Beni-Saf, "agissant sur renseignements, ont interpellé une personne âgée de 27 ans, à bord d’un véhicule, en possession d’un kg de kif traité et un sabre", précise la même source. À M’sila, les gendarmes "agissant sur renseignements et en vertu d’un mandat de perquisition, ont interpellé un individu âgé de 38 ans et saisi dans son domicile 340 grammes de kif traité", ajoute-t-on. "Poursuivant les investigations, les gendarmes enquêteurs ont interpellé son acolyte âgé de 39 ans à bord d’un véhicule", détaille cette source.

À Tindouf, les gendarmes ont interpellé deux personnes âgées de 25 et 29 ans lors d’une patrouille à la cité El-Wiam de la localité, en possession de 177 grammes de kif traité et 4 comprimés de psychotropes. Les gendarmes de la brigade de Nedjma, dans la wilaya d'Oran et agissant sur renseignements et en vertu d’un mandat de perquisition, "ont interpellé une personne âgée de 23 ans et saisi dans son domicile 100 grammes de kif traité", alors que les gendarmes de la section de sécurité et d’intervention, dans la wilaya de Mascara, "ont interpellé trois personnes âgés de 24, 25 et 31 ans, lors d’un point du contrôle dressé sur la

RN 6, reliant Mascara à Oran, dans la circonscription communale de Hacine, à bord d’un véhicule, en possession de 50 comprimés de psychotropes". De même dans la wilaya de Sétif, les gendarmes de la brigade de Bir-El-Arch, agissant sur renseignements, ont récupéré sur la RN 5, reliant Sétif à Mila, "377 grammes de kif traité et la somme de 6.460 DA, représentant le produit de vente de cette substance abandonnée par des dealers", tandis que les gendarmes de la brigade de Tazoult (Batna) ont interpellé, lors d’une patrouille exécutée sur la RN 31, reliant Batna à Biskra, trois personnes âgés de 23 et 24 ans, à bord d’un véhicule, en possession de 45 comprimés de psychotropes". En outre, les gendarmes de la brigade de Tazoult ont interpellé à hauteur d’un barrage dressé sur la RN 31, reliant Batna à Biskra, dans la circonscription communale de Tazoult, "un individu âgé de 26 ans, qui voyageait à bord d’un autocar, assurant la desserte Oued-Taga-Batna, en possession de 232 grammes de bijoux en or non poinçonnés".