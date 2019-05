Meilleure utilisation de l’énergie : 200 enseignantes sensibilisées à Constantine

Deux-cents enseignantes de cours d’alphabétisation ont été initiées à une série de mesures visant une meilleure utilisation de l’électricité et du gaz naturel lors d’une journée d’étude dédiée à "la culture de prévention liée à la réduction des accidents domestiques", organisée jeudi dernier à Constantine par la Direction locale de la société algérienne de distribution d’électricité et du gaz de l’Est. Première du genre à l’échelle locale, l'opération de sensibilisation des enseignantes de l’Office nationale d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA) s'inscrit dans le cadre des directives données par la direction générale de cette société, portant intensification des actions de proximité en vue de diminuer les accidents domestiques, a précisé à l’APS, Ouahiba Takhrist, chargée de la communication à la SDE. Cette initiative vise à toucher le maximum de femmes au foyer qui bénéficient des cours d'alphabétisation, "afin de les orienter sur les moyens et méthodes adéquates d’utilisation des équipements fonctionnant à l’électricité et au gaz naturel, en prévision du mois de Ramadhan", a indiqué la même responsable. "Cette campagne vise à renforcer la sécurité dans les foyers en inculquant davantage la culture de prévention chez la femme au foyer face aux situations à risques afin de parvenir à la sensibiliser aux risques d'éventuels accidents domestiques, dont les incendies, les explosions et les fuites dus à la mauvaise utilisation de ces deux énergies", a relevé le chef du service exploitation du gaz à la SDE, Abdelouahab Benhamlaoui. «Le citoyen doit être conscient de la dangerosité du gaz et de l’électricité et s'assurer de sa bonne utilisation, notamment de la fiabilité du matériel fonctionnant à l’aide de ces énergies, afin d'éviter de mettre la vie de sa famille et la sienne en danger", a indiqué le même responsable. À ce propos, il a préconisé que "l'installation du réseau interne de divers appareils dont le chauffe-bain et le chauffage, doit répondre à des normes de sécurité, de même que la maison doit être aérée pour éviter tout risque d’asphyxie". Le staff d’encadrement et les apprenantes ont accueilli favorablement cette rencontre d’informations, tenue à la salle des conférences du palais de la culture Mohamed Laid El Khalifa, en présence des cadres de la SDE et de l’ONAEA. Les participantes ont également bénéficié de conseils et autres dépliants relatifs aux normes sécuritaires des installations fonctionnant au gaz et en électricité, a affirmé à l’APS le directeur de l’annexe locale de l'Office, Hocine Hemadi, qui a souligné les efforts des services de la protection civile dans la sensibilisation des citoyens de toute la wilaya contre les dangers liés à l’exploitation de ces deux énergies. Le plan d’action 2019 de la SDE de Constantine pour la sensibilisation des familles sur les dangers liés à une mauvaise utilisation du gaz, particulièrement celles nouvellement relogées, a ciblé pas moins de 10.000 foyers répartis sur les 12 communes de la wilaya, a-t-on souligné.