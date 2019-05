Journée internationale des pompiers : Le double devoir d’un corps pas comme les autres

En ce début de semaine, les pompiers ont commémoré leur Journée internationale. Cet événement dédié à la bravoure et au sens d'humanisme, pétri du devoir et du sacrifice, revient, chaque année, pour rendre hommage à ces soldats du feu, et autres catastrophes qu'ils côtoient tous les jours, pour sauver des personnes et des biens au péril de leur vie.

Le 4 mai est tout simplement synonyme d'abnégation mais aussi de solidarité, un geste qui prend une forme des plus respectables, en l’occurrence sauver des vies humaines. La Protection civile à de tout temps été au cœur des dangers, avec comme seule arme du professionnalisme et du savoir-faire, conjugué à une touche d’humanisme. Porter secours à autrui pour ces «hommes-courage» est beaucoup plus qu'un simple métier. Aujourd'hui, les pompiers sont au quotidien sur tous les fronts pour affronter des sinistres routiers ou naturels.

Leur habilité et leur mobilisation pour la bonne cause répétées tous les jours que Dieu fait, sans répit, ne peuvent que refléter le dévouement et la passion pour un métier certainement pas comme les autres, puisque le sentiment de crainte du danger, chez ces derniers n'existe carrément pas. Être pompier, au delà d'un métier, est surtout une mission humaine. Et ceci suffit à «tirer chapeau» à ces soldats, armés de jour comme de nuit de beaucoup de courage. Nous nous devons de rendre un vibrant hommage à ce corps qui sans cesse répond à l’appel de détresse du citoyen et à la protection des biens, quelques soient les situations. Leur première mission certes, est de maîtriser un feu qui se déclenche avec un minimum de dégâts humains et matériels, néanmoins, leurs interventions s’élargissent aussi aux routes en dispensant les premiers secours aux victimes de la route, évacuant des blessés graves vers les établissements de santé ou encore en participant aux recherches de victimes sous les décombres.

Il faut signaler également que la Protection civile algérienne qui a participé à plusieurs missions humanitaires, s’est distinguée par son professionnalisme tant en termes d’organisation que de coordination des secours. Cette dernière s’est déployée sur le terrain, ces dernières années pour créer la culture des premiers secours chez le citoyen, et la famille plus particulièrement. C’est ainsi qu’elle a opté pour le lancement de sessions au profit des citoyens, dans le but d’apprendre à ces derniers des notions élémentaires pour intervenir, chez-soi ou sur les routes, en cas de situations complexes. Dans ce sens et la faveur d’un programme baptisé «Un secouriste pour chaque famille», à fin novembre 2018, ce sont, pas moins de 3.600 personnes qui ont été formées, uniquement au niveau de la wilaya d’Alger.

C’est dire que cette institution ouvre de plus en plus ses portes à la société et tous les risques, pour inculquer les bons réflexes, au citoyen, à même d’intervenir au moment opportun pour limiter les dégâts.