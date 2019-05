DANS LA LUCARNE : L’envahissement «nuisible»

Le zèle ne mène à rien si l’on prend en ligne de compte certains changements dans des situations données. Cela s’applique parfaitement bien à ce qui s’est passé, samedi dernier, lors de la dernière journée de Ligue2. Deux équipes ont officiellement accédé en Ligue1. Il s’agit du NRMagra qui avait battu, au stade Benhaddad de Kouba, le RCK sur le score de 1 à 0. Un résultat suffisant pour assurer l’accession historique d’une équipe de la wilaya de M’sila. Pourtant, on avait défalqué trois points à cette équipe tout en lui enlevant un point lors d’un match sanctionné par un nul. En dépit de cela, cette sympathique formation a forcé le destin en accédant au vu et au su de ceux qui ont tout fait pour les empêcher de monter en Ligue1. L’USBiskra a aussi accédé. Elle a réussi vraiment à passer tous les obstacles en méritant cette performance et ce retour parmi l’élite. Cette équipe, qui n’était pas parmi les favoris, a vraiment «forcé tous les barrages» et défrayé la chronique. Le troisième larron qui devait accéder était sans conteste l’ASOChlef. Toutes les conditions lui étaient favorables pour accéder au palier supérieur. Il avait en face de lui un adversaire direct pour le même objectif. En effet, le WAT de Tlemcen avait réussi jusque-là un parcours exceptionnel. Toutefois, en se faisant battre at home lors de l’avant-dernière journée du championnat national de Ligue1 par l’USBiskra, ce club n’avait plus son destin entre les mains. Le fait de faire un périlleux déplacement à Chlef pour « croiser le fer » avec l’équipe locale n’était nullement évident. Le match dans son ensemble était très disputé. Les locaux ouvrent la marque avant que les visiteurs, en fin de seconde mi-temps, n’égalisent aux «forces des jarrets». Un nul qui vient récompenser les efforts «titanesques» des poulains de Bouali. L’arbitre Aouina Saïd se distingua malheureusement par des erreurs d’arbitrage en « fermant » les yeux sur deux penaltys flagrants pour les tlemcéniens. Il avait ajouté quatre minutes de temps additionnel. Il y eut alors quelques palabres entre les joueurs des deux équipes, mais le jeu reprendra pour quelques instants. Il restait encore une minute trente secondes de temps « mort ». C’est là curieusement et sans explication, qu’il y eut envahissement de terrain croyant que le match était fini. Ce n’était pas le cas, mais l’arbitre ayant, peut-être, peur que les choses ne dégénèrent avait rejoint les vestiaires sans indiquer que le match était bel et bien achevé ou pas. L’arbitre n’était pas au dessus de tout soupçon ! Les tlemecéniens ont aussitôt déposé des réserves, mais aussi un recours pour que la règlementation soit appliquée dans toute sa rigueur. C'est-à-dire que le WAT gagne sur «tapis vert»... le choc de cette journée. Et si l’ASO rate son accession, c’est de la faute aux joueurs. Car, sur le terrain, l’équipe chélifienne avait amplement mérité son nul qui lui permet de monter en Ligue1. Voilà que par le comportement irresponsable des supporters, les efforts de toute une saison vont partir en «fumée». On n’en est pas encore là, mais le WAT sait à quoi il va s’accrocher pour retrouver l’élite. C’est pour cette raison qu’il faudra toujours, notamment le public, rester sportif et correct du début jusqu’à la fin du match. Quant aux équipes reléguées, ce sont celles qui venaient d’accéder la saison écoulée. Elles confirment l’adage qui dit «rien ne sert de courir, il faut partir à point » ! C’est la leçon à retenir..

HAMID GHARBI