Accession de l’USB, du NC Magra et de l’ASO : Le WAT émet des réserves

La 30e et dernière journée du championnat de Ligue 2 a rendu son verdict final, que ce soit pour les équipes qui accèdent ou celles qui rétrogradent. Ainsi, alors que l’US Biskra avait déjà assuré son accession lors de la 29e journée suite à sa victoire à Tlemcen face au Widad, c’est le NC Magra, vainqueur du RC Kouba à Benhaddad, et l’ASO, qui a fait match nul at home face au WA Tlemcen, qui accèdent en Ligue 1 professionnelle. Pour la rétrogradation, c’est l’ES Mostaganem qui rejoint l’USM Blida et le RC Kouba en DNA après sa défaite à Saïda. Les Saidis, pour leur part, ont assuré leur maintien grâce à leur victoire justement contre les Mostaganémois L’équipe de Magra, qui représente la wilaya de M’sila, réalise une accession historique pour la première fois de son histoire. Elle n’a évolué qu’une seule saison en Ligue 2 et réussit ainsi deux accessions consécutives qui font le bonheur de son public. Le fait saillant de cette journée, c’est ce qui s’est passé à Chlef, avec une fin de match en queue de poisson. En effet, à quelques instants de la fin de la rencontre, l’arbitre Aouina siffle un coup franc en faveur de l’ASO. Croyant qu’il a sifflé la fin de la partie, de nombreux supporters de l’équipe chélifienne envahissent le terrain dans un moment d’euphorie et de joie. L’arbitre et les joueurs de l’ASO tentent de leur signifier qu’ils ont fait confusion et que le match n’était pas terminé. Mais, comme il était pratiquement impossible de le leur faire comprendre dans la cohue générale qui s’en est suivie, l’arbitre Aouina a fini par siffler la fin du match, alors qu’il restait au moins une minute de temps additionnel à décompter. Selon nos informations, Aouina n’a pas porté sur sa feuille de match qu’il y a eu envahissement de terrain, car, selon lui, il ne restait à décompter que 10 secondes et que les fans chélifiens ont pénétré sur le terrain pour exprimer leur joie de l’accession.

Les Tlemcéniens demandent l’application de l’article 70

Les Tlemcéniens ne l’entendent pas de cette oreille. C’est pourquoi ils ont émis des réserves dans les délais définis par les règlements généraux. Pour eux, il y a eu envahissement du terrain avant que l’arbitre ne mette un terme à la rencontre. Donc, ils demandent l’application de l’article 70 des règlements généraux, où il est clairement stipulé que tout envahissement du terrain avant le terme réglementaire d’un match sans le coup de soufflet final de l’arbitre entraine un match perdu sur tapis vert pour l’équipe qui reçoit, avec retrait d’un point et trois points pour l’équipe adverse. A signaler que trois délégués de match en été dépêchés pour cette rencontre et que la commission de discipline devra statuer sur ce dossier en prenant en compte, non seulement le rapport de l’arbitre, celui des délégués ainsi que les réserves émises par le WAT. Il y a aussi les images de l’ENTV et les commentaires de l’animateur du match transmis en direct qui ont montré tout ce qui s’est passé afin d’éclairer les membres de la commission de discipline. Toutes presses confondues ont relaté ce qui s’est produit à Chlef en fin de match. Dommage que l’inconscience des supporters peut mettre en péril les efforts de toute une saison de l’ASO. Côté WAT, on espère une application rigoureuse de la règlementation en vigueur.

On affirme qu’on fait confiance à la commission chargée de l’étude de cet épineux dossier et que si le Widad n’est pas rétabli dans ses droits, il fera recours à la Fifa. Aussi, l’entraîneur tlemcenien, Foued Bouali, estime que l’arbitre Aouina a privé son équipe de deux penalties indiscutables. Par ailleurs, selon nos informations, Aouina n’a signalé qu’un jet de projectiles sur le terrain par la galerie de l’ASO suite à l’égalisation du WAT. Dans le bas du tableau, l'USM El Harrach a réussi à sauver sa peau grâce au nul réalisé face à la JSM Skikda.

Mohamed-Amine Azzouz