La vie des clubs : L’argent, Le nerf de toutes les guerres

Samedi dernier a eu lieu le tomber de rideau du championnat de Ligue Deux, avec la trentième journée. A l’issue d’une saison pour le moins rocambolesque, avec moult rebondissements, l’US Biskra, l’ASO Chlef et la surprise de l’année, en l’occurrence le NC Magra, ont arraché le droit d’évoluer parmi l’élite lors du prochain exercice.

Le Widad de Tlemcen ou encore le MC El Eulma, auteur d’un parcours honorable et plusieurs fois leader au cours de la saison, ont échoué dans la dernière ligne droite, au terme d’une course éprouvante à l’accession. Par ailleurs, l’USM Blida, le RC Kouba et l’ES Mostagnem ont été condamnés au purgatoire. L’USM Harrach, le MC Saida et l’ASMO, qui ont souvent flirté avec la zone de relégation, ont réussi à tirer leur épingle du jeu lors de l’ultime manche. L’USMB, qui enregistre sa seconde relégation consécutive, n’est jamais parvenu à se relever de sa chute ni a trouver son équilibre dans ce palier. Le RCK n’aura tenu que deux années seulement, en Ligue deux, alors que l’Espérance, nouveau promu, aura fait une apparition furtive dans le championnat professionnel. Bien que l’ASO a connu quelques difficultés de trésorerie, avec des menaces de grève de la part des joueurs, il faut dire que l’argent, nerf de toutes les guerres, a été l’élément déterminant dans la réussite de certains et l’échec des autres. Notamment ceux qui ont joué leur survie dans ce compartiment. Le manque de moyens a fait défaut, qui n’ont jamais réussi à évoluer sur leur véritable visage. En effet, des formations, à l’image de l’USMH, du RCK, de l’USMB ou encore de l’ASMO, n’ont pas réussi à rivaliser dans ce championnat. Les résultats n’ont pas suivi, malgré un effectif riche. Certaines formations, aux caisses vides et faisant face à d’insurmontables dettes, étaient pratiquement condamnées avant même l’entame de la compétition. C’est le cas du Raed de Kouba et la formation phare de la ville des roses, qui contrairement aux jeune et noir d’El Harrach et la JSM Skikda, n’ont pas pu sortir du ventre mou du classement. L’USMB a terminé la première phase sans gagner le moindre match et avec seulement six points. Du début à la fin de saison, l’équipe a occupé la position de lanterne rouge. La première victoire des camarades de Hamiti a été enregistrée lors de la 17e journée, face à l’ASM Oran (1-0). Pour sa part, le RCK, dont le premier succès fut noté à l’occasion de la 14e manche contre l’USM Annaba (1-0), a récolté onze points durant l’aller. La grande déception vient surtout de l’Espérance, auteur d’un début de parcours de champion quasiment convainquant. L’équipe a débuté par une victoire à Skikda avant de confirmer face à l’USMH à domicile. La formation de Mostaganem a même eu l’honneur de prendre la tête du classement en début de saison, avant de commencer à battre de l’aile durant la seconde partie du championnat. Après avoir engrangé 23 points sans forcer à l’aller, l’ESM a eu énormément de mal à en récolter douze au retour. Rattrapée par les soucis financiers, l’Esperance, tout comme l’USMB et le RCK, a subi la loi du plus… riche.

Rédha M.