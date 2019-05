Formation de jeunes à Ouargla : La vannerie de nos aïeux

Les métiers d’antan sont remis à jour à Ouargla. Le savoir-faire séculaire, souvent en déperdition, trouve quelques fois issue honorable et occasion de se perpétuer.

Ainsi, une trentaine de jeunes de la wilaya d’Ouargla vont bénéficier de sessions de formation dans les métiers de vannerie à base de dérivés du palmier, notamment le meuble, une des activités traditionnelles de la région, a-t-on appris lundi de responsables de l’association du ksar d’Ouargla pour la culture et la réforme.

Cette opération de formation, qui profitera à des jeunes des deux sexes, sera lancée prochainement dans des modules de construction traditionnelle et d’ameublement à base de dérivés de palmier, à travers des sessions de 18 mois, englobant des cours théoriques et pratiques, a précisé le président de l’association, Hocine Boughaba. Initiée au niveau de l’association, en coordination avec le centre de formation professionnelle Slimane-Omar de la commune d’Ain El-Beida, cette initiative permettra aux stagiaires de s’approprier des métiers ancestraux, dont la fabrication des meubles et produits domestiques à partir de dérivés du palmier, et l’exploitation et l’utilisation de matériaux de construction locaux.

Retenue dans le cadre d’une convention entre l’association et le secteur de la formation professionnelle, cette opération, encadrée par des formateurs du secteur de la formation, permettra aux stagiaires de s’armer au terme de leur formation d’un certificat d’aptitude professionnelle représentant l’acquisition d’un savoir-faire traditionnel sur ces activités séculaires et les anciennes techniques d’usage de matériaux locaux pour la restauration du vieux bâti.

Selon le président de l’association, Hocine Boughaba, l’opération, inscrite dans le cadre du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) et du programme d’appui à la protection et la valorisation du patrimoine culturel local, vise l’exploitation des produits locaux, notamment le palmier, dans la confection d’articles d’ameublement (tables, chaises et autres) et de vannerie.

Cette démarche constitue un soutien et une contribution à la promotion des activités liées à l’inventaire et la préservation des biens culturels, à travers la formation et la qualification de la main-d’œuvre et son implication dans la protection du patrimoine de la région, a-t-il ajouté.

De nombreux artisans d’Ouargla s’adonnent encore à la vannerie, à base de dérivés du palmier, en confectionnant une panoplie de produits et d’articles, avec pour objectif de pérenniser ces métiers anciens et les léguer savamment aux futures générations.

R. C.