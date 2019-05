Veillées A l’Opéra d’Alger pendant le Ramadhan : Une large gamme pour tous les goûts

Comme à l’accoutumée, l’Opéra Boualem-Bessaïh d’Alger demeure toujours au rendez-vous et ne fait pas exception aux soirées du Ramadhan, avec l’organisation de veillées musicales du 10 mai au 1er juin, soit jusqu’à la fin du mois de Ramadhan. Au menu, musique classique, châabi, andalous, danse et représentations.

L’ouverture des soirées du Mois sacré à l’Opéra d’Alger avec Djamel Laâroussi en tête d’affiche le 10 mai et d’une chorale de 80 personnes, et ce, dans le cadre du 20e Festival européen en Algérie. Le 14 mai, c’est la troupe Ferda qui prendra le relais avant de voir le Ballet National prendre place le 17 mai. Le lendemain, soit le 18 mai, la scène de la prestigieuse salle Boualem-Bessaiah sera dédiée à la chanson kabyle avec Noria et Cherif Hamani.

Cette soirée sera suivie d’une soirée de la chanson chaâbi avec Nacer Mokdad et Noureddine Allane. Par ailleurs, la date du 21 est réservée à la chanson andalouse avec Mahmoud Hadj Ali et Toufik Aoun qui seront accompagnés par l’orchestre andalou d’Alger. Parmi les autres représentations du mois, notons celle de Djam dans le style moderne gnawi et ce le 24 mai ainsi que celle de l’Orchestre Symphonique le 25 mai. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que les dates du 28 et 31 mai seront réservées, respectivement à la troupe Motheret Kamel El Harrachi. Pour clôturer son programme dans une ambiance ramadanesque, la direction de l’Opéra d’Alger BoualemBessaiah a choisi Zineddine Bouchaâla, qui sera en tête d’affiche le 1er juin, et ce pour une soirée 100% traditionnelle Hadra.

Pour rappel, tous les spectacles commenceront à partir de 22h30. Pour ce qui est du coût de la billetterie, la direction de l’Opéra d’Alger ne l’a pas encore déterminé, il sera divulgué au grand public incessamment sur le site électronique ainsi que la page Facebook de l’Opéra.

Sihem Oubraham