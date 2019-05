A Khenchela, Tebessa et Batna : La préservation du patrimoine sur le billard

Entre inventaire, classification et protection, le patrimoine culturel, et notamment archéologique, occupe le haut du pavé ces derniers temps dans plusieurs wilayas du pays. A l’Est, on classe, on inventorie et on sécurise.

La cadence accélère depuis quelques mois quant à l’intérêt grandissant autour de notre incommensurable patrimoine culturel.

Khenchela classe 5 sites archéologiques

Les services de la direction de la culture de la wilaya de Khenchela viennent de finaliser les dossiers d’agrément de cinq biens culturels devant prochainement être soumis à l’aval des deux Commissions nationale et locale des biens culturels, a-t-on appris dimanche des services des biens culturels de cette direction. Le responsable du bureau des sites archéologiques relevant des services des biens culturels, Ikouben Hamdi a indiqué, à l’APS, que sur ces dossiers portant classification de 5 sites en tant que patrimoine culturel et historique protégé, 3 seront soumis à la commission nationale des biens culturels et 2 à la commission de wilaya. Dans les détails, M. Hamdi a relevé qu’il s’agit des sites «El ketf» dans la commune Baghai et de «Koudiat El Guemh» à Ain Touila abritant des monuments funéraires préhistoriques ainsi que des vestiges byzantins. La direction de la culture de la wilaya doit également soumettre à la Commission nationale des biens culturels le dossier de classification du site romain de «Tibaâline» dans la commune de Khirane. Ce dernier ayant été déjà présenté en fin d’année dernière au ministère de la culture, les services des biens culturels s’emploient à lever les réserves formulées à l’égard de sa classification nationale, a-t-il ajouté. Par ailleurs, les dossiers de classification du site de «Henchir Ras Metoussa» (commune de Metoussa), comprenant des monuments funéraires romains et celui de Foris (commune d’Ouled Archach) qui abrite d’anciens vestiges archéologiques, dont des moulins à huile d’olive, seront, quant à eux, soumis à l’aval de la commission locale des biens culturels, a encore précisé ce responsable. Ce même responsable a expliqué, à ce propos, que ces dossiers comprennent des indications archéologiques, des photographies, des études sur la nature des terrains, la délimitation et l’historique de chaque site. Il est à noter que la wilaya de Khenchela recense actuellement trois sites classés patrimoine culturel et historique national protégé, à savoir le Mausolée de «Cedias», situé dans la région de Ouled Azzeddine, dans la commune de Mehmel, le palais de la reine Dihya (ou Ksar El Kahina) dans la commune de Baghaï ainsi que le bain romain «Hammam Salhine», situé dans la commune d'El Hamma.

Tébessa sécurise des sites archéologiques

Les participants à une journée d'étude sur la protection des sites archéologiques, organisée dimanche à Tébessa, ont souligné l'importance de protéger les sites archéologiques contre diverses agressions qui lui portent préjudice en tant que patrimoine culturel matériel. Les intervenants, lors de cette rencontre tenue à la maison de la culture Mohamed-Chebouki, ont affirmé que les monuments et sites archéologiques représentent également «une ressource économique, touristique et culturelle importante» qui devrait être protégée et préservée des dommages humains susceptibles de porter atteinte à leur aspect global». A cet effet, le wali de Tébessa, Atallah Moulati, a souligné l’importance de la sécurisation des sites archéologiques de la wilaya, riche en monuments situés en milieu urbain, et ce, en coordination avec les services sécuritaires, appelant à associer les citoyens et les associations concernées à cette opération. Le même responsable a souligné que le gel de certains projets culturels empêche la réhabilitation des sites archéologiques endommagés par plusieurs facteurs naturels, entre autres les «ksours» de Negrine, soulignant l'importance «d'intensifier les études et la recherche et de leur porter davantage d'attention». Par ailleurs, le groupe de recherche spécialisé dans les affaires de contrebande du patrimoine culturel de la sûreté de la wilaya a traité l’année dernière, 3 affaires liées à la contrebande visant la statue d'un homme africain, un guerrier grec et 2 épées et 2 armes classées patrimoine culturel, a déclaré à l'APS, le premier lieutenant de la police Meriem Abdelli, soulignant que les pièces ont été récupérées et les auteurs arrêtés. D'autre part, le commissaire adjoint Badis Madani, du groupement régional de la gendarmerie nationale, a révélé que des officiers, des membres de la police judiciaire et des inspecteurs chargés de la protection du patrimoine culturel sont mis au service de la protection du patrimoine culturel afin de préserver l'identité nationale. Plusieurs débats portant sur les mécanismes et les moyens de la protection des sites et monuments archéologiques ont été organisés lors cette rencontre.

A Batna, inventaire et protection

L’importance de l’inventaire scientifique dans la mise en valeur et la protection du patrimoine culturel a été souligné, dimanche à Batna, par des spécialistes au cours d’une journée de formation sur «la protection sécuritaire du patrimoine culturel», organisée à la maison de la culture Mohamed-Laid Al Khalifa au profit des services de la police. Mettant l’accent sur la complexité de cette opération qui nécessite «beaucoup de temps et d’efforts», les participants à cette rencontre, intitulée «Le policier et la protection du patrimoine culturel», ont estimé que l’inventaire scientifique aide les services de sécurité et la Police judiciaire en particulier à récupérer «rapidement» les pièces archéologiques volées, car déjà répertoriées et donc leur origine et l’endroit où celles-ci se trouvaient ou étaient exposées identifiés. «Le secteur local de la culture et le service du patrimoine culturel, en particulier, déploient d’importants efforts pour parachever l’opération d’archivage et de classification du patrimoine culturel local», a souligné le directeur de la culture, Omar Kebbour, précisant que les services compétents ont privilégié durant ces dernières années le travail scientifique de base et réglementaire pour identifier et répertorier le patrimoine que recèle la wilaya de Batna qui comprend un site et un musée classés mondialement, à savoir Timgad et le mausolée Numide du roi Medghacen.

«Le grand défi est d’arriver à classer les monuments et les sites archéologiques pour leur conférer un cachet légal et réglementaire et faciliter, par ricochet, les missions de la Police judiciaire et la justice dans la protection et la préservation du patrimoine culturel national», a ajouté le même spécialiste et chercheur en archéologie. Les monuments ou autres pièces archéologiques non classés sont considérés comme un patrimoine à sauvegarder et à préserver, mais l’application de la loi demeure difficile car ne figurant pas dans les dispositions de la loi n°04-98 relative à la protection du patrimoine culturel et les articles 106, 107 et 108 stipulant d’appliquer la loi en cas d’atteinte, selon la même source. Cette journée de formation à laquelle ont pris part des cadres et agents des 17 sûretés de daïras disséminées à travers la wilaya a été mise à profit pour faire connaître le patrimoine culturel de Batna, ses catégories, son importance et les lois promulguées par le législateur algérien pour la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel national (loi 04-98). Pour sa part, le lieutenant Oualid Tabet, chef de la brigade de préservation du patrimoine culturel auprès de la sûreté de wilaya de Batna, a relevé que cette initiative a ciblé les volets théorique et pratique à travers la présentation de conférences et l’organisation de visites de terrain au site et musée 'Lambèse', dans la commune de Tazoult, pour voir de près un échantillon du patrimoine culturel. Une journée de formation similaire au profit des douaniers avait été organisée il y a quelques jours de cela dans le cadre des festivités du mois du patrimoine (18 avril- 18 mai), a rappelé le chef de service du patrimoine culturel auprès de la Direction de wilaya de la culture, Abdelkader Bitame.

Ainsi, il était vraiment temps de dépoussiérer les vieux projets de préservation du patrimoine et de coller aux dernières techniques de restauration, d’inventaire et surtout la protection dans l’espoir d’arrêter la saignée qui dure depuis des lustres.

Synthèse Kamel M.