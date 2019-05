Gabriel (II)

Khadîja revint auprès de Muhammad et lui rapporta les paroles de Waraqa ibn Nawfal, puis celles de 'Addâs, ce qui soulagea quelque peu le Messager de Dieu. Plus tard, Khadîja dit à son mari :

— Cousin, pourrais-tu me prévenir de la présence de ce compagnon s'il revient te voir? Muhammad lui dit :

— Oui.

Lorsque Gabriel vint le retrouver, le Messager de Dieu dit à sa femme :

Khadîja, Gabriel est revenu.

Sa femme lui dit :

— Cousin, viens t'asseoir sur ma cuisse gauche.

Muhammad vint s'asseoir sur sa cuisse gauche et elle lui demanda:

—Le vois-tu?

Il répondit :

— Oui.

—Déplace-toi pour t'asseoir sur sa cuisse droite

Muhammad se déplaça pour s’asseoir sur sa cuisse droite et elle lui demanda :

—Le vois-tu ?

Il répondit :

— Oui.

—Assieds-toi sur mes genoux,

Muhammad s'assit sur ses genoux et elle demanda :

—Le vois-tu?

Il répondit :

—Oui.

Alors Khadîja prit son mari entre elle et sa chemise et lui demanda :

—Le vois-tu ?

Il répondit :

— Non.

— Reste ferme, cousin et réjouis-toi. Par Dieu, c’est un ange et mon pas un démon. * (2)

Lorsque le Message de Dieu eut terminé sa retraite et quitté Harâ’ pour la Mecque, il fit comme faisaient tous les siens après leur retraite, avant de rentrer chez eux, il alla tourner autour de la Kaâba. Là il rencontra Waraqa ibn Nawfal, qui lui demanda :

— Dis-moi, cousin, l'ange est-il revenu te voir? Et s'il est

revenu, qu'a-t-il dit?

Le Messager de Dieu lui raconta ce qui s'était passé durant sa retraite et Waraqa ibn Nawfal lui répéta ce qu'il avait déjà dit à Khadîja, ajoutant :

— Par Celui qui tient mon âme en Sa main, tu seras démenti, tu seras maltraité, tu seras chassé, tu seras combattu. Si je vis jusque-là, je me rangerai sans hésiter dans le camp de Dieu.

Puis il prit la tête du Messager de Dieu et la baisa. (3)

Gabriel dit au Messager de Dieu :

— O Messager de Dieu, Khadîja t'apporte de quoi manger et de quoi boire. Quand elle viendra vers toi, transmets-lui le salut de Dieu et le mien, et annonce-lui que l'attend au Paradis une demeure faite d'or, où elle ne connaîtra ni désagrément ni fatigue. (4)

Au dire de 'A'isha * :

Le Messager de Dieu cessa de recevoir la Révélation pendant un certain temps. Voyant sa peine, Khadîja lui dit :

— On dirait que ton Dieu t'a abandonné.

Si grande était sa peine, qu'il fut plusieurs fois sur le point de se jeter du haut d'une colline. Mais chaque fois qu'il arrivait au sommet, Gabriel lui apparaissait pour lui dire :

— 0 Muhammad, tu es bien le Messager de Dieu.

Sa peine était alors effacée et son cœur apaisé. Il renonçait à se jeter. Mais la Révélation tardant à se manifester, il renouvelait sa tentative et Gabriel revenait pour le rassurer.

Alors, un jour qu'il était sorti avec l'intention de se jeter du haut d'une colline, Gabriel lui révéla : (5)

Par l'éclat du jour, par la nuit déployée, ton Seigneur ne t'abandonne, ni ne te hait. Oui, l'autre vie te sera meilleure que celle-ci. Ton Seigneur te donnera et tu seras comblé. Ne t'a-t-Il pas trouvé orphelin et prodigué un abri? Trouvé dans l'errance, et guidé ? Trouvé pauvre, et enrichi ? (6)

Le Messager de Dieu dit :

Je fis à mon Seigneur une demande que j'aurais souhaité ne pas a voir faite. Je dis :

— Seigneur, parmi les Prophètes qui me précédèrent, il y en eut comme Salomon à qui Tu soumis le vent, comme Jésus, fils de Marie, qui ressuscita les morts, et d'autres encore...

Mon Seigneur dit :

«Ne t'ai-je pas trouvé orphelin et prodigué un refuge ? »

Je dis :

« Si»

Mon Seigneur dit :

«Ne t'ai-je pas trouvé dans l'errance et guidé? »

« Si»

Mon Seigneur dit :

« Ne t'ai-je pas trouvé pauvre et enrichi? »

—Si, Seigneur.

Mon Seigneur dit :

« Ne t'ai-je pas ouvert la poitrine et soulagé de ton fardeau?»

—Si, Seigneur. (7)

Un jour où le Messager de Dieu se trouvait sur les hauteurs de la Mecque, Gabriel lui apparut sur une côte. Il frappa du pied le sol et une source jaillit. Il fit ses ablutions sous les yeux du Messager de Dieu, qui fit ensuite comme il l'avait vu faire. Puis Gabriel dit sa prière et le Messager de Dieu fit de même.

(À suivre)