AL-SÎRA : enfance (II et fin)

Par : Mahmoud Hussein

Halîma ramena Muhammad à La Mecque mais lorsque, à la nuit tombée, ils furent arrivés à la lisière de la ville, elle s'aperçut qu'elle avait perdu le petit.

Elle le chercha en vain. Puis elle dut se résoudre à aller trouver son grand-père pour lui dire :

— Je suis arrivée cette nuit avec Muhammad. Mais tout à l'heure, sur les hauteurs, je l'ai perdu de vue. Par Dieu, je ne sais où il est passé…

Abd al-Muttalib se rendit à la Kaâba pour implorer Dieu de lui rendre son petit-fils et vit bientôt arriver Waraqa ibn Nawfal, ainsi qu'un autre homme de Quraysh, qui ramenaient Muhammad. Ils dirent à 'Abd al-Muttalib :

— Voici ton fils. Nous l'avons trouvé sur les hauteurs de La Mecque.

Abd al-Muttalib porta Muhammad sur ses épaules et tourna ainsi autour de la Ka'ba, remerciant Dieu de lui avoir rendu son petit-fils et Le priant de le protéger à l'avenir. Puis il rendit Muhammad à sa nourrice, qui le ramena à sa mère.

Voyant ces deux arriver soudain chez elle, Amna fut tout étonnée. Elle dit à Halîma :

—Qu'est-ce qui t'amène ici avec mon fils alors que tu tenais tellement à le garder chez toi ?

—J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je crains les choses à venir. Je te le rends comme tu me l'avais demandé.

—Que me caches-tu là? Dis-moi la vérité.

Amna insista et Halîma finit par lui raconter ce qui s'était passé entre Muhammad et les deux hommes en blanc. Amna dit :

—As-tu peur pour lui de Satan ?

—Oui.

—Ne crains rien. Le Diable n'a pas de prise sur lui. Mon fils est prédestiné. Veux-tu que je te dise comment je le sais?

—Oui, dis-moi.

—Lorsque j'ai été enceinte de lui, j'ai vu sortir de moi une lumière qui éclairait jusqu'aux palais de Busra en terre de Shâm.

C'est en ces termes que le Messager de Dieu décrivit plus tard ses années d'enfance :

Je fus le premier-né de ma mère et sa grossesse lui pesa. À ses compagnes, elle se plaignit plus d'une fois de la lourdeur de ce qu'elle portait. Puis un jour, en songe, elle vit que ce qu'elle portait était lumière. Elle dit : «Je me mis à suivre du regard la lumière et cette lumière, précédant mon regard, éclaira pour moi les confins de la terre, du levant jusqu'au couchant. » Elle accoucha de moi et je grandis. Très tôt, je détestai les idoles de Qurajsh, comme je détestai la poésie.

J'avais été confié aux Banû Lajth ibn Bakr. Un jour que je me trouvais loin de la famille, au fond d'un ravin, jouant avec quelques garçons de mon âge, nous vîmes venir vers nous un groupe de trois hommes, portant une bassine dorée emplie de glace. Ils me tirèrent loin de mes amis qui, tout d'abord, s'enfuirent jusqu'au haut du ravin puis se ravisèrent et revinrent dire à ces hommes :

— Que lui voulez-vous, à ce garçon? Il n'est pas des nôtres. C'est le fils d'un seigneur de Qurajsh. Il est ici en nourrice et il est orphelin de père. A quoi vous servirait-il de le tuer? Cela ne vous rapporterait rien. Si vous devez tuer, choisissez plutôt l'un d'entre nous pour le tuer à la place de ce garçon. C'est un orphelin...

Il virent que les hommes ne leur répondaient pas, alors ils partirent en courant vers leurs familles, pour les appeler à mon secours.

L'un des hommes m'étendit avec douceur sur le sol. Il me fendit la poitrine et le ventre. Je le regardai faire sans rien sentir. Il sortit mes entrailles, les lava délicatement avec la glace et les remit à leur place.

Un deuxième homme s'approcha et dit au premier : « Ecarte-toi. » Il enfonça sa main dans mon corps et, tandis que je le regardais, sortit mon cœur. Il le fendit et en retira un caillot noir, qu'il jeta. Puis il tendit le bras comme pour empoigner quelque chose et je vis dans sa main un anneau si brillant qu'il éblouissait les yeux. Il le pressa sur mon cœur qui s'emplit alors de lumière ; la lumière de la prophétie et de la sagesse. Il remit ensuite mon cœur à sa place. Longtemps, je continuai de ressentir la fraîcheur que cet anneau laissa dans mon cœur.

Le troisième homme dit au deuxième: « Ecarte-toi». Il passa la main sur ma poitrine et mon ventre et, par la volonté de Dieu, la blessure cicatrisa. Il me prit par la main et me releva en douceur. Puis il dit : «Mettez-le en balance avec dix des gens de son peuple». Ils firent cela et je pesai plus lourd que les dix. Il dit :

«Mettez-le en balance avec cent». Ils firent cela et je pesai plus lourd que les cent. Il dit : «Mettez-le en balance avec mille». Ils firent cela et je pesai plus lourd que les mille. Alors il dit : «Laissez. Même si vous le mettiez en balance avec l'ensemble de son peuple, il continuerait de peser plus lourd».

Ils me serrèrent contre leur poitrine, déposèrent un baiser sur ma tête et entre mes yeux, puis dirent :

— O bien-aimé, ne crains rien. Si tu savais la félicité à laquelle tu es destiné, tu serais sans inquiétude.

Nous en étions là, lorsque je vis apparaître au loin les gens du quartier. Ils étaient en grand nombre et parmi eux ma mère, c'est-à-dire ma nourrice, qui se mit à crier de sa plus haute voix :

—O toi si faible !

Les trois hommes me reprirent dans leurs bras, déposèrent un baiser sur ma tête et entre mes yeux, puis dirent :

—Tu n'es certes pas faible! Ma nourrice dit :

—O toi si seul !

Les trois hommes me pressèrent à nouveau sur leur poitrine, déposèrent un baiser sur ma tête et entre mes yeux, puis dirent :

— Tu n'es certes pas seul. Dieu est avec toi, et ses anges et tous les croyants de la Terre !

Ma nourrice dit :

—O toi l'orphelin, ces gens t'ont tué en raison de ta faiblesse!

Les trois hommes me pressèrent encore contre leur poitrine et déposèrent un baiser sur ma tête et entre mes jeux, puis dirent :

—Tu n'es certes pas orphelin. Dieu t'accorde une dignité sans pareille. Si seulement tu savais la félicité à laquelle tu es destiné...

Les gens du quartier étaient arrivés au fond du ravin. Ma mère, c'est-à-dire ma nourrice, me regarda et dit :

— Ne te reverrai-je pas vivant ?

Elle me serra dans ses bras. Par Celui qui tient mon âme entre Ses mains, alors qu'elle me pressait contre sa poitrine, l'un des trois hommes me tenait par les doigts. Je m'adressai à ces hommes, croyant que les gens les voyaient comme moi, mais soudain je compris que personne d'autre que moi ne les voyait. Parmi les habitants du quartier, quelqu'un dit alors :

—Cet enfant souffre d'un mal ou il est harcelé par quelque djinn. Il faut l'emmener chez notre devin pour qu'il l'examine et le soigne.

Je lui dis :

—Hé toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mes pensées sont claires et mon cœur est pur. Je n'ai rien de ce que tu as dit.

Le mari de ma nourrice intervint :

—Vous voyez bien que son esprit est sain. Mon fils, je l'espère, n'est atteint d'aucun mal.

Ils décidèrent quand même de m'emmener chez le devin. Ils me portèrent jusqu'à lui et commencèrent à lui raconter ce qu'ils avaient vu, lorsqu'il leur dit :

—Taisez-vous et laissez parler ce garçon. Il sait mieux que vous ce qu'il lui est arrivé.

Il m'interrogea et je lui racontai mon histoire du début à la fin. Alors il se précipita sur moi, me pressa contre sa poitrine et cria de sa voix la plus haute :

—Malheur aux Arabes! Malheur aux Arabes! Tuez ce garçon et tuez-moi avec lui! Par al-Lât et al-'Uzza, si vous le laissez grandir, il vous fera changer de religion, il vous ridiculisera ainsi que vos pères, il s'opposera à vous et vous appellera à adopter une religion dont vous n'avez jamais entendu parler.

Ma nourrice m'arracha à lui et dit :

—Tu es plus fou et plus insensé que mon fils. Si je savais que tu dirais ce que tu viens de dire, je ne te l'aurais jamais amené.

Cherche quelqu'un pour te tuer mais moi je ne tuerai pas mon garçon !

Puis elle me ramena chez les miens.

Je gardai longtemps la frayeur des choses qui m'avait été faites. Et du creux de ma poitrine jusqu'au bas de mon ventre, je ne cessai de sentir comme la trace d'un sillon. (1)

Amna bint Wahab quitta La Mecque pour Yathrib, emmenant son fils Muhammad, alors âgé de six ans, pour le montrer à sa famille, les Banû al-Najjâr. Elle mourut sur la route du retour, à Al Abwâ', où elle fut enterrée. Muhammad fut réconforté et nourri par les gens de la caravane jusqu'à son arrivée à La Mecque, où son grand-père 'Abd al-Muttalib le prit en charge.