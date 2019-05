SAYF IBN DHî YAZAN (I)

Aidé par le roi de Perse, le seigneur yéménite Sayfibn Dhî Yazan chasse les occupants abyssins de son pays et monte sur le trône. Il reçoit 'Abd al-Muttalib et lui annonce que son petit-fils est prédestiné à une gloire universelle.

Par : Mahmoud Hussein

Sayf ibn Dhî Yazan était l'un des seigneurs de Himyar au Yémen. On raconte qu'il était l'un de ces Arabes, désignés comme hanafites, qui refusaient d'adorer les idoles sans pourtant adhérer au judaïsme ou au christianisme, qui reconnaissaient le Dieu Unique et le priaient à leur manière.

Ne tolérant plus la présence des Abyssins au Yémen, il quitta son pays et se rendit à Byzance pour y rencontrer César. Lorsqu'il fut introduit auprès de lui, il lui fit part de sa préoccupation, puis lui demanda de chasser les Abyssins du Yémen et de se proclamer roi de ce pays, où il pourrait envoyer autant de Romains qu'il voudrait.

César refusa sa requête. Sayf se rendit alors chez le roi d'al-Hîra, à qui il se plaignit de la misère et de l'humiliation que les Abyssins répandaient dans son pays. Al-Nu'mân lui dit :

— Je suis reçu en audience par Khusrû une fois l'an. Reste chez moi jusqu'à la prochaine audience et je t'emmènerai avec moi.

Lorsque le moment fut venu, ils partirent ensemble pour al-Madâ'in, où le roi fut reçu par Khusrû. Après avoir traité de ses propres affaires, il lui exposa le cas de Sayf ibn Dhî Yazan et lui demanda de le recevoir à son tour. Khusrû acquiesça.

Khusrû recevait assis sur son trône. Sa couronne ressemblait à un magnifique vase d'or et d'argent, incrusté de rubis, d'émeraudes et de perles. Elle était suspendue par une chaîne au sommet de l'arcade de la salle du trône, car elle était trop lourde à porter pour le cou du roi. Aussi Khusrû avait le visage recouvert d'une étoffe lorsqu'il venait s'asseoir sur le trône et passait la tête dans la couronne. Alors seulement l'étoffe était retirée. De la sorte, nul ne voyait son visage que surmontait cette couronne et tous s'agenouillaient.

En le voyant ainsi, Sayf ibn Dhî Yazan baissa la tête. Le roi dit :

—Ce niais entre chez moi par une haute porte. Pourquoi baisse-t-il la tête ?

Lorsque la phrase lui fut traduite, Sayf répondit :

—Je fais cela en raison du souci qui m'accable et qui assombrit toute chose à mes yeux.

Puis il dit :

—Grand roi, les Noirs nous dominent dans notre pays. Khusrû demanda :

—D'où viennent-ils, d'Abyssinie ou du Sind ?

—D'Abyssinie. Je suis venu te demander de les vaincre et de les chasser de chez moi. Mon pays t'appartiendrait. Nous te préférons à eux.

—Mais ton pays est situé trop loin du mien et il contient trop peu de richesses. Des moutons, des chameaux, nous n'en avons pas besoin. Je ne prendrai pas le risque d'engager une armée perse dans un pays aussi lointain. Je n'y ai pas intérêt.

Khusrû fit cependant donner à Sayf ibn Dhî Yazan dix mille dirhams et de beaux vêtements. Aussitôt sorti de chez le roi Sayf alla distribuer les dirhams aux garçons et aux esclaves. Voyant cela, les hommes de Khusrû s'empressèrent de lui dire :

— L'Arabe auquel tu as offert ce que tu as offert est en train de distribuer ses dirhams aux esclaves et aux garçons.

Khusrû ordonna :

—Amenez-le-moi.

Lorsque Sayf lui fut amené, il lui dit sur un ton de colère :

—Tu as pris le don que le roi t'a octroyé pour le distribuer aux gens !

Sayf répondit :

—Que ferais-je d'autre avec le don du roi? Les montagnes du pays d'où je viens regorgent d'or et d'argent. Ce n'est pas pour cela que j'ai voulu voir le roi, mais pour qu'il me protège de la tyrannie et m'affranchisse de l'humiliation.

Alors Khusrû dit :

—Demeure ici jusqu'à ce que j'examine ton affaire.

Puis le roi réunit les hommes de bon conseil, qu'il consultait dans les affaires de l'État, et leur demanda :

—Que pensez-vous de cet homme et de son affaire ?

L'un de ses conseillers dit :

—Grand roi, il y a dans tes prisons des hommes que tu as décidé de mettre à mort. Envoie-les combattre avec cet Arabe. S'ils meurent là-bas, ils auront trouvé le sort auquel tu les destinais; s'ils s'emparent du pays, tu auras ajouté une terre à ton royaume.

Khusrû dit :

—C'est un judicieux conseil. Faites le compte des hommes qui se trouvent dans mes prisons.

On dénombra huit cents de ces hommes. Khusrû dit :

—Trouvez le meilleur d'entre eux, en prestance et en appartenance, pour lui donner le commandement.

On trouva que le meilleur d'entre eux, en prestance et en appartenance, était un dénommé Wahriz, qui fut placé à la tête de tous les autres et reçut l'ordre de partir avec Sayf ibn Dhî Yazan. Le roi leur accorda huit navires, chaque navire pouvant transporter cent hommes ainsi que les provisions dont ils avaient besoin en mer. En route, deux navires firent naufrage et furent engloutis avec tous les hommes qu'ils transportaient. Six navires abordèrent finalement sur la côte d'Aden au Yémen.

Lorsqu'ils furent à terre, Wahriz demanda à Sayf :

—Combien d'hommes as-tu?

Sayf répondit :

—Autant qu'il faut d'hommes et de chevaux. Mon sort est inséparable du tien. Nous mourrons ensemble ou nous remporterons ensemble la victoire.

— C'est bien dit.

Sayf s'employa à rassembler tous les hommes qu'il put afin qu'il y eût autant d'Arabes que de Perses et qu'ils pussent aller main dans la main au combat.

Le roi Abraha étant mort à son retour de La Mecque, son fils Masrûq lui avait succédé sur le trône. Apprenant que des troupes perses venaient de débarquer au Yémen, il réunit son armée et se porta au-devant d'elles. Lorsque les deux camps se trouvèrent en vue l'un de l'autre, Masrûq dit à l'un de ses fils, qui commandait une troupe de cavaliers :

— Approche-toi d'eux et harcèle-les pour voir comment ils se battent.

Son fils engagea une action de harcèlement, où quelques Perses se firent surprendre et périrent. Ce qui ne fit qu'accroître l'ardeur et la détermination de Wahriz. Cependant le roi Masrûq, ayant découvert que ce dernier ne commandait qu'une petite troupe, lui fit dire :

— Qu'est-ce donc qui t'amène ici, alors que tu disposes de si peu d'hommes et que je dispose, moi, de tous les hommes que tu vois? Vous vous êtes fourvoyés, tes amis et toi. Si tu le veux, je t'autorise à repartir et à rentrer chez toi. Je ne te poursuivrai pas. Je ne ferai aucun mal, ni à toi ni aux tiens. Nous pouvons aussi, si tu le veux, engager tout de suite le combat. Enfin, je peux aussi t'accorder un délai si tu veux réfléchir et consulter les tiens.

Wahriz lui fit répondre :

— Oui, fixons un délai que nous respecterons tous les deux. Nous nous engagerons l'un et l'autre à ne pas nous combattre, jusqu'à ce que la période soit écoulée et que notre décision soit prise.

Masrûq accepta et les jours passèrent. Lorsqu'il ne resta plus qu'un jour avant l'expiration du délai, Wahriz ordonna de brûler les six navires qui les avaient transportés au Yémen depuis la Perse. Puis il ordonna de brûler tous les vêtements de rechange de ses hommes, ne leur laissant que ceux qu'ils avaient sur eux. Enfin il ordonna de servir toutes les provisions dont ils disposaient et leur demanda d'en manger autant qu'ils pourraient. Après quoi il ordonna de jeter le reste à la mer. Et il leur dit :

—Si j'ai fait brûler les navires, c'est pour vous montrer que vous n'avez plus aucun moyen de rentrer chez vous. Si j'ai fait brûler vos vêtements de rechange, c'est parce qu'au cas où les Abyssins remportent la victoire, je ne voudrais pas que ces vêtements leur reviennent. Quant aux provisions que j'ai fait jeter à la mer, c'est pour que vous sachiez que vous n'aurez plus rien à manger demain. Si vous êtes prêts à vous battre à mes côtés avec courage et endurance, montrez-le. Sinon, je compte sur ce sabre pour me transpercer la poitrine de part en part, car je ne permettrai à personne de se saisir de moi. Voyez ce qu'il en est pour vous.

Ils dirent d'une seule voix :

—Nous combattrons à tes côtés et nous mourrons jusqu'au dernier, ou nous vaincrons.

À l'expiration du délai, les deux armées se rapprochèrent l'une de l'autre et les hommes se mirent en rang. Wahriz dit aux siens :

—Montrez-moi le roi.

Ils lui dirent :

—C'est celui qui est juché sur l'éléphant, qui a une couronne sur la tête et un rubis rouge entre les yeux.

Wahriz ordonna :

—Attendez mon ordre.

Ils attendirent un certain temps, puis Wahriz demanda :

—Quelle bête le roi monte-t-il en ce moment ?

—Un cheval.

—Attendez mon ordre.

Ils attendirent quelque temps encore et Wahriz demanda :

—Quelle bête monte-t-il maintenant?

—Maintenant il monte une mule.

—Une mule ! De la famille des ânes ! Quelle humiliation s'annonce pour lui comme pour son royaume! Observez ce qui se passera dans les instants qui viennent. Je vais décocher une flèche au roi. Si vous voyez sa garde rapprochée immobile autour de lui, j'aurai manqué ma cible. Continuez d'attendre mon ordre.

Si au contraire vous voyez la garde rapprochée s'agiter tout à coup en se pressant autour du roi, j'aurai atteint ma cible. L'instant sera propice, foncez sur eux !