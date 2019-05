Chine : L’économie numérique a atteint 4.600 milliards de dollars en 2018

L'économie numérique de la Chine a atteint 4.600 milliards de dollars (31.300 milliards de yuans) en 2018, représentant 34,8% du PIB du pays, indique un rapport publié lundi par l'Administration du cyberespace de la Chine. Publié lors de l'actuel deuxième Sommet Chine numérique à Fuzhou (sud de la Chine), le rapport montre que le système d'innovation du pays a connu une amélioration continue, et que les prêts en cours des entreprises chinoises pour la science et la technologie s'élevaient à 3.530 milliards de yuan à la fin de l'année dernière. L'économie numérique a favorisé et renforcé les nouveaux moteurs du développement du pays, le volume commercial de l'e-commerce atteignant 31.630 milliards de yuans et les ventes de détail sur Internet dépassant 9.000 milliards de yuans l'année dernière. Plus de 600 millions de chinois ont utilisé le paiement en ligne, précise le rapport. Le rapport montre également que la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière du pays a progressé de 11,7% en 2018. En outre, les ressources de données sont devenues un facteur important du développement de l'économie numérique, et la consommation d'informations est devenue un puissant moteur de la demande intérieure et de la croissance économique, ajoute le rapport.