Après les menaces de Trump envers la Chine : Wall Street dans le rouge

Wall Street a ouvert nettement en baisse lundi, touchée de plein fouet, comme les autres Bourses mondiales, par la menace du président américain d'augmenter les taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine dès vendredi. Vers 12H45 GMT (14H45 à Paris), le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average, qui donne une indication de son évolution, reculait de 1,72% dans les échanges électroniques, celui sur le Nasdaq de 1,85% et celui sur le SP 500 de 1,50%. En pleines négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, Donald Trump a remis la pression sur Pékin dimanche en affirmant vouloir imposer une nouvelle hausse de droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois, au risque de faire échouer les discussions. «Le succès (de Wall Street) cette année repose sur trois éléments: le virage de la Banque centrale américaine vers une position plus accommodante, des résultats d'entreprises meilleurs que prévu et l'anticipation d'un accord commercial avec la Chine au premier semestre», rappelle Art Hogan de la société d'investissement National. «Le marché est en train d'intégrer le fait que l'un de ces trois éléments vient d'être sérieusement remis en cause», ajoute-t-il. «Ce dernier rebondissement dans le feuilleton des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine est peut-être un vrai revers, ou juste une tactique de la part du président, similaire à ce qu'il a pu faire à la fin des négociations» sur le traité de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et la Chine, remarque le spécialiste. «Quoiqu'il en soit, les principaux indices de Wall Street étant à des niveaux records ou tout près, il semble bien qu'on s'apprête à vivre un lundi compliqué avec des investisseurs agissant avant de réfléchir», conclut M. Hogan. La menace de reprise de la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales a aussi provoqué un plongeon des places asiatiques et européennes, ainsi que de la monnaie chinoise.