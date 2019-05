Panier de l’Opep : Le baril se maintient à plus de 70 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a terminé la semaine à 70,61 dollars le baril, contre 70,98 dollars la veille (jeudi), a indiqué lundi l'Organisation pétrolière sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Les cours de l'or noir ont terminé la semaine en légère hausse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a clôturé à 70,85 dollars à Londres, en hausse de 10 cents par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril de WTI pour le contrat de juin a gagné 13 cents à 61,94 dollars. Sur la semaine, le Brent a toutefois cédé 1,8% et le WTI 2,1%. Cette hausse intervient dans un contexte géopolitique particulier. Le 1er mai, les Etats -unies ont mis fin aux exemptions qu'ils avaient accordées auparavant aux huit principaux pays acheteurs de brut iranien, la plupart situés en Asie, qui leur permettaient de continuer d'importer des volumes limités. Cependant, plusieurs pays, comme l'Arabie saoudite, ont promis qu'ils compenseraient les pertes pour les acheteurs de brut. «J'ai dit au secrétaire général de l'OPEP, que l'organisation était menacée en raison de démarches unilatérales de certains de ses membres et risque de s'effondrer», a dit jeudi le ministre iranien du Pétrole, Bijan Zanganeh, à l'issue de son entretien avec Mohamed Barkindo en visite à Téhéran, cité par l'agence Shana. Zanganeha a averti que «si des membres quelconques de l'OPEP proféraient des menaces à l'encontre de l'Iran, celui-ci ne s'y soustrairait pas», selon la même source. Pour sa part, Barkindo a promis jeudi de «faire en sorte d'éviter toute crise énergétique». L'Organisation et ses partenaires, à leur tête la Russie réduisent leur production de 1,2 million de bpj à compter du 1er janvier 2019 pour six mois. Une réunion décisive de l'Opep est programmée pour le 26 juin prochain à Vienne afin de discuter de la décision de renouvellement de leur accord de réduction de la production. Il s'agit de la sixième rencontre ministérielle des pays OPEP et non Opep qui sera précédée par la 176 conférence de l'Opep programmée pour le 25 juin. D'autre part, la quatorzième réunion du comité ministériel de suivi Opep et non-Opep (JMMC) est prévue pour le 19 mai en cours à Djeddah en Arabie saoudite.