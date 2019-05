En Algérie et dans trois pays africains : Total veut acquérir les actifs d’Anadarko

Total a annoncé avoir signé un accord engageant avec Occidental en vue de l'acquisition des actifs du groupe pétrolier américain Anadarko en Algérie, Ghana, Mozambique et Afrique du Sud, a-t-on appris lundi auprès du groupe français.

L’accord, d'un montant de 8,8 milliards de dollars, s'inscrit dans l'éventualité d'un succès de l'offre en cours d'Occidental pour le rachat de Anadarko, a précisé Total, dans un communiqué parvenu à l'APS. «Cette transaction est donc conditionnée à la signature et à la finalisation de l'acquisition envisagée d'Anadarko par Occidental, ainsi qu'à l'approbation par les autorités compétentes», a-t-on expliqué, soulignant que la finalisation de la transaction entre Occidental et Total devrait avoir lieu en 2020. Anadarko est opérateur en Algérie des blocks 404a et 208, avec une participation de 24,5 % dans le bassin du Berkine (champs d'Hassi Berkine, Ourhoud et El-Merk) dans lesquels Total détient déjà 12,25 %. En 2018, la production de ces champs a été de 320.000 bep/j (barils équivalent pétrole par jour) de pétrole, a indiqué la même source. En ce qui concerne le Ghana, Anadarko possède des participations de 27% dans le champ de Jubilee et 19% dans les champs de TEN, dont la production en 2018 a été de 143.000 b/j de pétrole et de gaz. Avec une participation de 26,5 % au Mozambique, le groupe américain est opérateur de l'Area 1 sur laquelle un projet LNG de 12,8 Mt par an. Selon Total, ce projet est «proche» de la décision finale d'investissement. «L'Area 1 contient plus de 60 Tcf (Trillion cubic feet) de ressources de gaz, dont 18 Tcf seront valorisés au travers de deux premiers trains de GNL, dont le démarrage est attendu en 2024», a-t-on précisé, alors qu'en Afrique du Sud, les licences d'exploration proches de Brulpadda est une découverte réalisée récemment par Total. «L'ensemble de ces actifs représente environ 1,2 milliards de barils de réserves prouvées et probables, dont 70% de gaz, ainsi que 2 milliards de barils de ressources long terme de gaz naturel au Mozambique. La production en quote-part était de 96 kbep/j en 2018 et devrait croître à environ 160 kbep/j d'ici à 2025», a expliqué le groupe français, un acteur majeur de l'énergie. «Si elle se réalise, l'acquisition d'Anadarko par Occidental nous offre l'opportunité d'acquérir un portefeuille d'actifs de classe mondiale en Afrique, ce qui renforcerait notre position de leader parmi les sociétés privées internationales sur le continent», a-t-on estimé, soutenant qu'en acquérant les actifs d'Anadarko en Algérie, Total deviendra un opérateur d'actifs pétroliers majeurs. Selon le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, «Total s'est engagé à exécuter cette transaction dans les meilleures conditions, dans le cas où l'offre d'Occidental serait retenue pour l'acquisition d'Anadarko. Cette transaction permettrait à Total et à Occidental de sortir tous les deux gagnants», ainsi, a-t-il poursuivi, «Total accèderait à plus de 3 milliards de barils de ressources et Occidental et renforcerait son bilan suite à l'acquisition d'Anadarko en revendant immédiatement les actifs à l'international de Anadarko».