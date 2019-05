SNTF et métro d’Alger : Aménagement des horaires

Un aménagement des horaires des trains de grandes lignes à l'occasion du mois de Ramadhan, prendra effet à compter d’aujourd’hui, a indiqué la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un communiqué. En effet, pour la ligne Alger-Oran-Alger, la rame réhabilitée démarrera de la gare d'Agha à 08h00 et arrivera à 13h34, alors que pour le train «Coradia», le départ sera à 10h00 et l'arrivée à 14h09. Le départ d'Alger vers Oran de la rame ordinaire le départ est programmé pour 12h30 et l’arrivée pour 17h54. A la gare d'Oran, le départ de la rame réhabilitée vers Alger se fera à 08h00 et l'arrivée sera à 13h04, alors que pour le «Coradia», le départ sera à 10h00 et l’arrivée à 14h07. La Rame ordinaire, prendra, quant à elle, son départ à 12h30 pour arriver à 17h54, a précisé la même source. S'agissant de la ligne, Alger-Annaba-Alger, le départ du train à partir de la gare d’Alger est fixé pour 21h30 et l’arrivée à 07h28. Pour ce qui est de la gare d’Annaba, le train démarrera à 21h30 et arrivera à 07h37. Par ailleurs, à la gare d’Oran, le train démarrera à 23h30 et arrivera à 08h46 alors qu’à la gare de Bechar, le départ du train sera de 23h00 et l’arrivée sera à 07h48, a ajouté la même source. Pour le sens Alger-Constantine-Alger, le train démarrera de la gare d'Alger à 09h15 et arrivera à 16h06, alors que le départ du train de la gare de Constantine sera à 08h25 et l'arrivée à 15h18. Les services de banlieue et régionaux sont également concernés par l'aménagement des horaires durant le mois de Ramadhan. Le programme de ces circulations est affiché au niveau des gares, ainsi que sur le site web de la société : «www.sntf.dz» et l'application mobile SNTF accessible sur «Play Store», a conclu le communiqué.

De son côté, l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) a fixé les horaires de service de transports du Métro d'Alger, des tramways et du transport par câble, a indiqué l'EMA, dans un communiqué. En effet, les horaires de service de transport du Métro d’Alger seront de 07h00 à 01h30 du matin, durant le mois de Ramadhan, précise la même source. Ces horaires sont fixés à partir du 1er jour du mois de Ramadan jusqu’au deuxième jour de l’Aïd El Fitr note le communiqué. Pour ce qui est des Tramways, le service du Tramway d’Alger sera assuré de 07h00 à 01h30 du matin, alors qu’il sera de 07h00 à 01h00 du matin pour les Tramways d’Oran, de Constantine et de Sétif. Quant aux horaires du tramway de Sidi Bel-Abbès, ils seront de 07h00 à 02h00 du matin, alors que ceux du tramway de Ouargla, ils seront de 06h30 à 01h00 du matin. Ces horaires sont fixés du 1er jour du mois de Ramadan jusqu’au deuxième jour de l’Aïd El Fitr, a précisé la même source. Concernant le transport par câble, l’EMA précise que les horaires pour les télécabines de Oued Koriche et de Bab El Oued (Alger) seront respectivement de 07h00 à 01h00 du matin et de 07h00 à 00h00. Pour ce qui est des horaires des téléphériques d’El Madania, du Mémorial et du Palais de la Culture, ils seront respectivement de 07h30 à 01h00 du matin, de 08h00 à 01h00 du matin et de 08h00 à 19h00. Pour la télécabine de Blida, le service sera assuré de 08h30 à 18h00. Quant au service de la télécabine de Tlemcen, il sera assuré de 08h30 à 01h30 du matin, précise l’EMA, soulignant que ces horaires sont fixés à partir du 1er jour du mois de Ramadan jusqu’au deuxième jour de l’Aïd El Fitr.