Algérie Poste prévoit le retrait de 390 milliards de DA

Les services d’Algérie Poste prévoient durant le Ramadhan une augmentation des opérations de retrait de liquidités et par la même de hausse des montants retirés.

C’est ce qu’a confirmé, hier, le directeur central auprès d’Algérie Poste, lors de son passage sur les ondes de la Radio algérienne. Hadj Ahmed Benyoub parle à cet effet d’un montant qui pourrait avoisiner les 390 milliards de DA, avec une hausse de 15% par rapport à la même période de l’année passée qui a vu le total des sommes retirés dépasser les 365 milliards de DA, et explique qu’en raison de la hausse du nombre des clients d’Algérie Poste et de l’ouverture de nouveaux bureaux, notamment dans les nouvelles cités, une hausse accrue a été enregistrée.

Sur la base de ces nouveaux facteurs, les services d’Algérie Poste ont établi un programme devant assurer la disponibilité des fonds et la stabilité du réseau, et de gérer, ainsi, la forte pression de ses 22 millions clients, notamment durant les premiers jours du mois sacré. Il faut rappeler dans ce contexte que l’année passée, un montant global de 182 milliards de DA a été retirée des bureaux de postes durant la première quinzaine du mois de Ramadhan. Les services d’Algérie Poste ont enregistré des pics qui ont atteint les 4 millions d’opérations par jour pendant la même période.

En effet, le mois sacré est considéré comme l’une des plus grandes pressions conjoncturelles qu’enregistre Algérie Poste mais cette année, et grâce aux efforts d’Algérie Poste, notamment l’entretien des bases de données et l’actualisation des ses réseaux et autres services numériques, les clients n’ont pas à se ruer vers les bureaux de postes, car le problème de liquidité ne se posera pas, assure le directeur central auprès d’Algérie Poste, qui précise que l’alimentation en continu des distributeurs automatiques des bureaux de poste sera assurée et que les services concernés veilleront au bon fonctionnement du réseau et ce, par la mobilisation de tous les moyens humains et techniques afin de garantir aux usagers la «meilleure» qualité de service.

Dans ce contexte, il a informé que le raccordement au réseau de fibre optique a permis de lier 3.900 bureaux de poste à un réseau interne et augmenter ainsi le débit à 2 G au lieu de 128 Kbts auparavant.

Par ailleurs, M. Hadj Benyoub a expliqué que pour l’heure, il y a un bureau de poste pour chaque 10.000 habitants et soutenu que dans un souci de «promouvoir» un service public de qualité pour les clients, les services d’Algérie Poste œuvrent à aménager en bureaux de poste, au sein des nouvelles cités et résidences, pour accompagner l’extension du tissu urbain, et offrir des services postaux et financiers aux nouveaux résidents, et diminuer ainsi la pression sur les bureaux de poste». Le même responsable à fait savoir qu’un large plan de recrutement est préparé pour l’année en cour, «pour embaucher quelques 2.638 personnes, notamment les agents chargés de la clientèle, et les facteurs» à coté des 2575 agents recrutés en 2018.

Il faut signaler également, qu’à l’occasion de Ramadan 2019, des mesures concrètes ont été prises par les services d’Algérie Poste visant à «faciliter» l’accès aux services permanents pour les citoyens. En mobilisant son potentiel humain et technique, Algérie Poste s’efforce de mettre en place un système continu de brigades au niveau des unités postales wilayales (UPW), afin de prévoir et remédier à tout problème technique pouvant altérer le réseau informatique. De l’autre côté, la mise en service et la généralisation des bureaux de poste ambulants afin de diminuer la pression sur les guichets et les DAB, notamment dans les grandes villes est aussi l’une des mesures prises à cette occasion. La dimension sociale n’a pas échappé aux responsables d’Algérie Poste, puisque le plan «Solidarité Ramadan 2019» fait partie aussi du plan d’action pour permettre aux familles nécessiteuses d’accéder à l’aide financière.

A noter enfin que l’entreprise Algérie Poste gère environ 23 millions de comptes postaux, dont 5 millions de détenteurs disposant de cartes de paiement électronique.

Tahar Kaidi