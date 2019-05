Ramadhan 2019, Gendarmerie nationale : Plan sécuritaire spécial

À l’instar des années précédentes, le Commandement de la Gendarmerie nationale, soucieux de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens, et de leur permettre de passer un mois de Ramadhan en toute quiétude, a relancé, à l’occasion, son plan sécuritaire et préventif spécial pour sécuriser les zones urbaines et semi-urbaines, ainsi que le réseau routier se trouvant dans son territoire de compétence, indique un communiqué de la cellule de communication du Commandement de la Gendarmerie nationale.

Selon la même source, toutes les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises à travers la mise en place de dispositifs composés d’unités territoriales, unités de sécurité routière et sections de sécurité et d’intervention pour garantir le contrôle effectif du territoire et assurer une présence permanente et continue sur le terrain. Le plan en question sera assuré par des milliers de gendarmes de tous grades confondus et de toutes spécialités. Dans le but de protéger les personnes et les biens, les représentants de la loi veillent à sécuriser l’environnement dans lequel évoluent les citoyens, et garantir un climat de quiétude dans les régions urbaines et semi-urbaines se trouvant dans leur territoire de compétence.

Le mois de Ramadhan connaît une dynamique et un important afflux des citoyens vers les lieux de détente et de loisirs, les marchés et les centres commerciaux, les mosquées et leurs périphéries, et ce à travers le pays. De ce fait, la gendarmerie nationale a déployé des unités motorisées et pédestres pour une sécurisation maximum. Les gendarmes prévoient de renforcer des patrouilles pédestres et mobiles, de jour comme de nuit, pour préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens, de consolider les points de contrôle et la programmation de patrouilles au niveau des stations ferroviaires, urbaines et stations taxi.

Le plan en question garantira la fluidité de la circulation routière et le contrôle des axes routiers (entrées des villes et banlieues), mais aussi la sécurisation des zones ouvertes au public et existants dans le territoire de compétence, ainsi que l’intensification de l’action de proximité au profit des citoyens et la garantie d’une intervention rapide et efficace en cas de besoin. Pour préserver la santé publique, et dans le cadre de l’exercice des missions de police économique, les auxiliaires de la justice affectés à travers l’ensemble du territoire national notamment des communes éloignées, «suivent et contrôlent les produits de large consommation disponibles dans les marchés et les commerces de par leur production, conservation, transport et la distribution, dans le cadre de la protection du consommateur et la répression des fraudes et relevé les infractions constaté, qui seront soumis aux autorités concernées afin qu’elles prennent les mesures juridiques adéquates», ajoute le document du corps constitué. Des escadrilles d’hélicoptères, positionnées à travers le territoire national, exécuteront un programme de sorties aériennes spéciales pour le mois sacré, pour assurer le renfort aux unités activant sur le sol, contribuer à la surveillance générale du territoire et les lieux de rassemblement des citoyens telles que les places publiques et les mosquées et garantir un contrôle aérien des routes susceptibles d’assurer une gestion effective de la circulation routière. Le numéro vert 10.55 demeure au service des citoyens et à leur disposition pour demander secours, assistance ou intervention le cas échéant, ainsi que le site «Tariki» à travers le web, l’application ou la page face-book pour se renseigner sur l’état des routes, en plus du site des pré-plaintes «https://ppgn.mdn.dz».

A cette occasion, le Commandement de la Gendarmerie nationale souhaite à tous les citoyens un bon Ramadhan et appelle l’ensemble des usagers de la route à respecter les règles de la sécurité routière et d’éviter l’excès de vitesse juste avant la rupture du jeûne pour leur sécurité et celle des autres, conclut le communiqué.

Mohamed Mendaci