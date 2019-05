Levée d’immunité d’Ould-Abbès et de Barkat : Le rapport final attendu ce jeudi

La commission des affaires juridiques et administratives du Conseil de la nation devrait établir, ce jeudi, son rapport final relatif à la levée de l'immunité parlementaire des deux membres du Conseil de la nation, Djamel Ould- Abbès et Saïd Barkat. L’élaboration du rapport sera à même d’autoriser la levée de l’immunité dans un délai maximum de quinze jours, et permettre, ainsi, à la justice de s'acquitter de ses missions constitutionnelles.

Il sera question, notamment d'activer les dispositions de l'article 573 et les suivants, du code de procédures pénales, comme relevé récemment par la Première chambre du Parlement. Il convient de signaler que le code de procédures pénales souligne, dans son titre évoquant «les crimes et délits commis par des membres du Gouvernement, des magistrats et certains fonctionnaires», et plus précisément dans l’article 573, que «lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de la cour ou un procureur général près une cour est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information». Il sera mis en exergue également que dans tous les cas visés par cet article, «le magistrat, ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l’article 574».

L’article 574 modifié stipule ensuite que «dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d’accusation sont dévolues à une formation de la Cour suprême, dont la composition est fixée conformément à l’article 176 du présent code. Les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême.

Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou transmet le dossier dans les conditions ci-après : 1) Dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions. 2) Dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à l’alinéa premier, pour la finalisation de l’information. Cette dernière peut, soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la juridiction compétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions». Il y a lieu de souligner que le lancement de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire des deux anciens ministres, Djamel Ould-Abbès et Saïd Barkat, avait été enclenchée le 25 avril dernier. Un communiqué du Conseil de la nation avait alors révélé l’information, affirmant que le président du Conseil de la nation par intérim, M. Salah Goudjil, «a présidé une réunion du bureau du Conseil pour l'examen de la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux concernant la levée de l'immunité parlementaire des deux membres du Conseil de la nation, Djamel Ould-Abbès et Saïd Barkat, conformément à l'article 127 de la Constitution, pour permettre, ainsi, à la justice de s'acquitter de ses missions constitutionnelles et d'activer les dispositions de l'article 573 et suivants du code de procédures pénales». À noter que selon les dispositions que l’article 127 de la Loi fondamentale du pays, «les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la nation, qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité».

Soraya Guemmouri