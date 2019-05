Il a inspecté des unités de la 2e Région militaire à Oran : M. Gaïd Salah : « Faire face à toute menace »

Le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’État-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a inspecté, hier, au 2e jour de sa visite à la 2e Région militaire à Oran, des unités relevant de cette Région, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

M. Gaïd Salah a effectué une visite d’inspection à la base navale principale de Mers El-Kebir, où il a suivi un exposé global portant sur les projets réalisés dans le cadre du développement et de modernisation de cette base navale stratégique, avant de s’enquérir des autres projets d’infrastructures en cours de réalisation. Il a exhorté, à cette occasion, les responsables de ces projets d'«accélérer leur concrétisation conformément aux normes requises et dans les plus brefs délais». Gaïd Salah a également procédé à l’inspection de quelques unités navales, où il s’est enquis du degré de la disponibilité de ces unités, et a discuté longuement avec leurs équipages en les félicitant pour «leurs efforts soutenus en vue de sécuriser et de protéger nos eaux territoriales», et en les exhortant à «persévérer dans l’application rigoureuse et stricte des programmes de préparation au combat afin de consolider les fondements de la puissance du corps de bataille de nos Forces navales pour pouvoir faire face efficacement à toute éventuelle menace, quelle que soit son origine». Le chef d’État-major de l'ANP avait visité, samedi, l’École des cadets de la Nation à Oran, où il s’est enquis du projet d’extension que connaît cette école, ce qui lui a permis d’élever sa capacité d’accueil, note le communiqué. Il a également inspecté ses différentes structures, notamment les annexes pédagogiques et d’hébergement.

Lors de toutes les étapes de sa visite sur le terrain pour inspecter les diverses réalisations en matière d'infrastructures, le Général de corps d’Armée a insisté sur le fait que «la satisfaction de tous les volets relatifs aux conditions de vie, à l’hébergement et à l’environnement professionnel, au profit des personnels militaires, sont des exigences primordiales, dont le Haut commandement de l’ANP veut que le volet des infrastructures soit l’une de ses composantes principales».

Il a estimé que «toutes les conditions et l’environnement favorables à atteindre l'accomplissement optimal des différentes actions et missions permettent certainement d'enregistrer des résultats professionnels positifs et qualitatifs qui augurent d'un avenir prometteur en termes de perspectives professionnelles». À noter qu'à l’entame et à l'entrée du siège de la 2e Région, le Général de corps d'Armée, accompagné du Général major, Meftah Souab, Commandant de cette Région, s'est recueilli à la mémoire du chahid Boudjnane Ahmed dit «Si Abbès», dont le siège de la Région est baptisé de son nom. Il a, à l'occasion, déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Coran à la mémoire des glorieux chouhada de la guerre de Libération nationale.