Manifestation à Paris : Pour une justice libre

Des membres de la communauté algérienne, rassemblés hier à Paris pour le 11e acte depuis le 22 février, ont de nouveau appelé à une justice «libre» et au «changement radical du régime actuel» du pays.

Malgré le froid, qui s’abat ces jours-ci en France et les averses de pluie, des dizaines d’Algériens, brandissant des drapeaux et des pancartes ont réitéré leurs revendications qui se résument dans le changement radical du régime actuel du pays, le départ de tous les responsables politiques, l’instauration des conditions pour une transition politique démocratique afin de permettre au pays d’aller vers une République nouvelle.

Une République, ont-ils expliqué, qui consacre un Etat de droit, une justice sociale, une mise en perspective d’un «vrai» développement économique mettant en valeur les compétences algériennes de l’intérieur et de la diaspora.

«Pour une assemblée constituante», «Pour une Algérie plurielle, nationale et du juste milieu», «Jeunes + Liberté + Justice + Equité = Une nouvelle Algérie», lit-on dans les pancartes soulevées par les manifestants, dont certains soulevaient des portraits de martyrs comme Larbi Ben M’hidi, Abane Ramdane, colonel Amirouche, colonel Si el-Haouès.

Les manifestants ont également demandé la libération de la justice, et de la presse, insistant sur la restitution au peuple de sa souveraineté par l’application des articles 7 et 8 de la Constitution.

Des animateurs du rassemblement, qui s’est déroulé à la place emblématique de la République, ont demandé aux Algériens de la patience pour qu’il y ait le changement radical du système. «Patience chers concitoyens. Nous avons attendu 57 ans et nous n’allons pas abdiquer jusqu’à la mise en place d’une République de justice sociale», a déclaré aux manifestants un des animateurs se servant d’un mégaphone.

Les manifestants ont tenu à scander d’une seule voix qu’ils investiront la place de la République pendant le mois du ramadan.