Jil Djadid : Une solution politique

Le mouvement populaire que connaît l’Algérie depuis le 22 février dernier doit aboutir à une «solution politique» afin de permettre au pays de sortir de la crise qu’il traverse et, partant, relever les défis majeurs auquel il est confronté, a souligné hier à Bouira le président du parti Jil Djadid, Sofiane Djilali. Au cours d’une conférence animée à l’auditorium de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, le président de Jil Djadid a appelé le peuple à poursuivre son mouvement «jusqu'au départ de toutes les figures du système». «Ce hirak (mouvement populaire) doit s'intensifier jusqu’à ce qu’il aboutisse à une solution politique et au départ du régime», a insisté l’orateur. Dans son intervention, il a mis l’accent sur l’aspect positif de cette révolte populaire, dont le peuple a réussi à unifier ses revendications politiques. «L’unification des revendications politiques axées sur le départ de tout le régime et sur l’instauration d’une nouvelle république fondée sur un Etat de droit et de démocratie est l’un des résultats positifs de ce mouvement populaire», s'est félicité le président de Jil Djadid. «L’Algérie traverse une crise et nous devons nous rendre compte aussi des défis qui nous attendent du point de vue économique notamment. Une solution politique est indispensable pour permettre à l’Algérie de rouvrir plusieurs dossiers afin de développer son économie, son commerce ainsi que sa diplomatie», a-t-il encore souligné, devant une assistance moyenne. Le conférencier a estimé qu’il est impératif pour le mouvement populaire d’impliquer certains partis et figures de l’opposition afin, a-t-il soutenu, de lui donner plus de rigueur et plus de solidité, et, afin, d'avorter toute tentative de récupération du mouvement».

«C’est vrai qu’il est préférable de ne pas désigner des représentants du mouvement, mais il est considéré comme une erreur si le Hirak n’a pas impliqué dans sa démarche des partis et des figures de l’opposition honnêtes. Ceux-ci peuvent déjouer tous les complots du régime», a jugé l’orateur.

M. Djilali est revenu également sur la question des pressions internationales et régionales que subirait l’Algérie en ces moments de crise. «Vous devez tous savoir également que l’Algérie est en train de subir d’énormes pressions régionales et internationales, certaines puissances tentant d’imposer leurs plans politiques à l’Algérie et selon leurs intérêts», a mis en garde le conférencier.

Avant de conclure, il a réitéré son appel au peuple pour qu’il poursuive son mouvement jusqu’à la satisfaction des revendications politiques et le départ du régime pour permettre de construire une nouvelle république basée sur l’Etat de droit, la démocratie et une économie forte.