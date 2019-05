Pour sortir le pays de la crise , L'ancien chef de gouvernement, Mouloud Hamrouche : « Trouver un compromis »

L'ancien chef de gouvernement, Mouloud Hamrouche, a souligné, hier, la nécessité de trouver un «compromis» pour «pouvoir avancer» et «surmonter les risques et les menaces» qui pèsent sur le pays, plaidant pour «la préservation de la dynamique unitaire du hirak» et «la concrétisation de sa revendication principale».

«La démocratie est la reine des compromis. Notre pays a cruellement besoin de compromis pour être gouverné, pour débattre, pour choisir et pour avancer», a-t-il souligné dans une contribution publiée par le quotidien El Watan. Il a estimé, à ce titre, que «le réalisme s’impose à tous pour pouvoir surmonter tant de défaillances, tant de risques et tant de menaces», relevant la nécessité pour le peuple et pour l'armée de «ne pas se retrouver dos à dos». «Le peuple et l’armée sont seuls. Il ne faut pas qu’ils se tournent le dos ni se trouvent face à face», a-t-il préconisé, soutenant que «l’armée ne peut aller contre les aspirations du peuple».

Selon cet homme d'Etat, «le hirak ne peut être et ne doit pas être un facteur de blocage, mais une source de restauration de la légitimité, de la légalité et de la responsabilité». Il a mis l'accent, à ce propos, sur l'importance de «ne pas gâcher les vraies opportunités créées par le hirak» et de «ne pas rater de vrais rendez-vous avec de vraies chances pour notre pays». L'ex-chef de gouvernement a expliqué, dans cet ordre d'idées, que le peuple «ne veut plus être gouverné comme par le passé à travers des façades ‘‘politiques’’ préfabriquées», affirmant qu'il serait «naïf de croire que le changement des hommes est la réponse et que leur remplacement par d’autres, honnêtes et engagés garantirait les espérances du hirak». «Le changement des hommes ne sera jamais déterminant. Ce ne sera jamais une garantie suffisante pour une bonne gouvernance et une bonne justice», a-t-il averti.

Pour Mouloud Hamrouche, «la priorité doit aller à rétablir la norme légale et instaurer la vérification et le contrôle pour toute fonction, toute action et tout exercice de responsabilité». Le «hirak», selon lui, «ne doit pas s’estomper sans résultat ni déboucher sur de nouvelles impasses ou que des surenchères le mènent vers des récifs dangereux plus difficiles à maîtriser». Il a plaidé, à ce titre, pour «la participation de tous à une élaboration collective des solutions sans a priori», faisant remarquer que «la Constitution ne recèle aucun instrument ni aucune mécanique de solution de crises ou de conflits». «Des crises et des conflits de cette nature ont été, par le passé, solutionnés hors Constitution, chose que le hirak interdit aujourd’hui», a-t-il rappelé. Soutenant qu'une «vraie élection ne dépend pas d’un délai ni d’une date», l'ex-chef de gouvernement a estimé que celle-ci dépend plus de «ces séries de travaux et de vérifications à faire réaliser».

Toute élection, a-t-il poursuivi, «ne débouchera jamais sur des garanties de sincérité et de fidélité tant que la structure chargée de toutes les opérations de préparation, des inscriptions, d’établissement de listes électorales locales et nationales, des registres de circonscriptions, de centres et de bureaux de vote ne soient pas revus, corrigés et certifiés par des autorités indépendantes croisées». «Autrement, toute élection sera une arme de déstabilisation massive à cause des confusions, des contestations ou de refus de reconnaissances de résultats», a-t-il averti. Jugeant l’application des articles 7 et 8, revendiquée par le peuple, «pertinente», Mouloud Hamrouche a estimé qu'il reste à obtenir «un accord sur le comment, la forme, les méthodes de travail et le schéma final des institutions démocratiques, un avant-projet de Constitution et le mode de son approbation par une Constituante ou par un référendum».