Préparatifs de Ramadhan, Le ministre du Commerce, à Notre Forum : « Disponibilité des produits et prix référencés »

Le ministre du Commerce, Said Djellab, a indiqué hier, que les prix de référence élaborés en vue de mettre une limite à la spéculation sur les prix des aliments durant le mois de Ramadhan, seront affichés, dès ce matin au niveau de tous les marchés sur tout le territoire national. Invité a notre forum pour expliquer et détailler le dispositif spécial ramadhan mis en place par son département pour protéger le pouvoir d’achat et protéger le consommateur en ce mois béni, le ministre du Commerce dira que ces prix de référence, ont eté déterminés en concertation avec les associations professionnelles et de consommateurs, ainsi que le ministère de l’Agriculture qui portent sur les produits agricoles locaux, tels la pomme de terre, la tomate, l'oignon, l'ail, la carotte, la courgette et la laitue».

M. Djellab expliquera que «L'établissement de prix référentiels a pour but de préserver à la fois les droits des commerçants, des producteurs et des consommateurs, de garantir la transparence des prix et de permettre au citoyen de signaler aux services de contrôle tout dépassement relatif aux prix». Les prix référentiels de ces produits ont ainsi été dévoilés, hier, par le ministre du Commerce lors de son passage a notre forum. Il citera donc les prix de la pomme de terre qui variera entre (45-50 DA), la tomate (90-110 DA), l'oignon (30-35 DA), l'ail (100-150 DA), la courgette (65-80 DA), la laitue (60-70 DA), la carotte (55-60 DA) et la banane (230-250 DA). Pour ce qui est des viandes, le prix de la viande bovine congelée est fixé à 750 DA et les viandes surgelées entre 800 à 1.000 DA.



Les 530 nouveaux marchés de proximité permettront la création de 13.000 emplois



Se voulant rassurant, M. Djellab lors de sa présentation des dispositions prises par son département dans le cadre des préparatifs devant permettre de répondre au mieux, aux besoins exprimés par les citoyens, dira que ces mesures garantiront l’approvisionnement régulier du marché en produits alimentaires de base, l’intensification des opérations de contrôle, à travers le dispositif opérationnel comprenant, l’établissement de prix référentiel destiné à lutter contre la concurrence déloyale et le renforcement du réseau de distribution des structures commerciales. Le ministre annoncera également, et dans une logique de baisse des prix, de supprimer de la liste des produits soumis au Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS,) les viandes bovines fraîches ou réfrigérées, les fruits secs (arachides, amandes...), les fruits séchés (raisins secs, pruneaux...) et les aliments diététiques destinés à des fins médicales et autres produits ( le beurre...). Aussi, l'importation des bananes qui se fera sans imposition de quotas et les autorisations délivrées se limitant uniquement à la conformité aux règles sanitaire et phytosanitaire, donnera lieu également à la baisse des prix de celle-ci sur les marchés. «Le prix de la banane ne dépassera pas les 250 DA», a assuré le ministre qui a expliqué que ce fruits aurait un rôle de stabilisateur des prix des autres fruits. L’autre importante mesure prise pour permettre aux consommateurs un certain confort au cours de ce Ramadhan, la réhabilitation de plusieurs marchés couverts de proximité de fruits et légumes non exploités, la réalisation d’un certain nombre de marchés commerciaux, dont le nombre passe de 866 à 1.567, opération qui profitera, en priorité à 13.000 jeunes. «Parallèlement à ces mesures, il est envisagé la mise en œuvre de nouvelles actions de contrôle pour contrer la concurrence déloyale à l’effet de préserver le pouvoir d’achat du citoyen.



« L’opération la plus importante pour lutter contre la spéculation est le déstockage. »



Le phénomène le plus récurent durant le mois de Ramadhan est celui de la spéculation. Pour y faire « nous avons entrepris des actions, notamment des opérations de déstockage des produits, de sorte qu'il y aurait dans l'ensemble des wilayas des brigades qui veilleront aux opérations de déstockages à tous les niveaux», a déclaré le ministre. «Tout opérateur que nous trouverons en train de faire du stockage à des fins de spéculation, nous enverrons directement son dossier à la justice», a mis en garde le ministre. «Nous avons commencé cette opération par les importateurs en suivant la trajectoire des produits alimentaires importés.

Nous l'avons déjà fait à Alger pour les importations de viandes, de bananes, nous l'avons également fait pour les fruits secs et séchés», a encore dit M. Djellab. Il a insisté sur le fait que le gouvernement a décidé de supprimer les DAPS pour «apaiser la situation» et préserver le pouvoir d'achat des citoyens. «Avec les mesures que nous avons prises, les prix vont baisser pour les viandes, les bananes et les fruits secs et séchés. C'est un travail qui a été fait et nous allons voir les résultats sur le terrain», a encore assuré le ministre.

Il a également indiqué que son département ministériel «n'est pas le seul à défendre ce dispositif spécial Ramadan, mais il le fait en collaboration avec les différentes associations et organismes concernées». Le consommateur et le producteur ont aussi leur rôle dans le respect de ce dispositif, a-t-il dit, en demandant à ce qu'il y ait une entraide entre l'ensemble des parties pour mettre fin à cette spéculation sur les prix des produits alimentaires.



Des cellules de veille au niveau du ministère et des associations



Le ministre du Commerce a beaucoup insisté sur le travail «noble» des agents de contrôle pour la réussite de ce dispositif spécial ramadhan. Prés de 6500 agents seront réquisitionnés pour ce travail de contrôle «sans eux ces mesures ne pourront être appliquées de manière efficace» dira le ministre qui voulait a l’occasion rassurer sur la prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles de ces travailleurs.

M. Saïd Djellab a ajouté que son département ministériel a mis en place un système électronique de contrôle des prix afin d’intervenir à temps contre les spéculateurs. «Nous allons assumer pleinement notre rôle de régulateur du marché et nous allons combattre sans pitié les fraudeurs», a-t-il affirmé à la fin.

Farida Larbi

----------------------------

« Le commerce se repositionne à l’international »

Le premier responsable du Commerce a mis en exergue, lors de son passage à notre forum, les répercussions de l’installation du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations hors hydrocarbures sur le marché national et international.

A cette occasion, le ministre a expliqué que la feuille de route de ce nouveau conseil, qui est sous directement placé sous la présidence du Premier ministre, valorise la Stratégie nationale d'exportation (SNE), et est chargé de prendre l'ensemble des décisions dans l’objet de développer des exportations des produit nationaux, notamment agricoles (fruit et légumes) et l'accompagnement des exportateurs.

Dans ce cadre, l’invité du forum a tenu à préciser que la politique et la diplomatie algérienne, permettent à l’économie nationale de se repositionner en Afrique, qualifiant le potentiel de ce marché sur nos exportations de «prometteur». Ceci, d’autant que, comme le dira le ministre, les objectifs stratégiques de la politique algérienne en la matière, sont la diversification de l'économie algérienne, l'amélioration du climat des affaires pour séduire les investisseurs, l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales, le renforcement des capacités et la qualité des productions et de gestions des entreprises, orientées à l'export, et enfin, la favorisation du commerce extérieur dans le cadre d'un développement durable et inclusif. Après avoir indiqué que l’avenir de l’économie et sur le continent africain, «car les marchés européens et asiatiques sont saturés», M. Djellab a ajouté que «les missions confiées au Conseil consistent en la participation dans la définition de la stratégie du renforcement des exportations et l'examen des différents dispositifs d'encouragement». Des dispositifs qui pourront dynamiser la «course» vers les exportations. En outre, les axes essentiels de la promotion des exportations pilotes à fort potentiel sont divers et multiples. Il s’agit notamment, selon le ministre, de produits aussi divers que ceux des secteurs agroalimentaires, agricoles, boissons, pharmaceutiques, pièces et composants automobiles et électroniques, ainsi que ceux relevant des Technologie de l'information et de la communication (TIC).Pour le ministre, cette instance est à même d’encourager toute proposition permettant de «booster» la compétitive des biens et des services algériens et la prise en charge des préoccupations des opérateurs économiques. Ceci, en collaboration avec les autres ministères et le secteur privé.

Hichem Hamza