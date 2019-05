Bac blanc : Les épreuves débuteront le 12 mai

Les épreuves du baccalauréat blanc au titre de l’année 2019 débuteront le 12 mai prochain à travers toutes les wilayas du pays. Cet examen qui devrait durer de 3 à 5 jours, selon les filières, va permettre aux candidats de se préparer aux épreuves du challenge officiel prévu du 16 au 20 juin. Pour assurer le bon déroulement de cette épreuve, à l’instar des autres examens scolaires, le ministère de l’Education nationale a insisté sur l’importance de poursuivre les cours jusqu’au dernier jour de l’année scolaire.

En effet, le ministère vient d’instruire les chefs d’établissements à travers ses directions de wilayas, sur l’impératif du parachèvement du programme scolaire dans les délais impartis.

Le ministère a souligné la nécessité pour les inspecteurs de veiller sur le respect de cette instruction qui tend à préserver l’intérêt de l’élève, en premier lieu, en garantissant le principe de l’égalité des chances.

En effet, dans une récente déclaration, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé que les sujets des examens scolaires seront puisés du programme scolaire.

«L’élève ne sera pas examiné sur un cours qui ne lui a pas été dispensé en classe», a-t-il noté, précisant que l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme scolaire est très «appréciable».

Selon le ministre, toutes les mesures ont été prises pour garantir le bon déroulement de ces examens. «Toutes les procédures relatives aux examens nationaux sont en cours de finalisation en vue de garantir le déroulement des épreuves», a indiqué M. Belabed.

Il est à noter, dans ce contexte, que l’Office national des examens et concours (Onec) procédera à partir du 16 mai à l’impression des sujets des épreuves scolaires. Une opération qui sera encadrée par 160 inspecteurs, enseignants, fonctionnaires et employés qui seront mis en quarantaine pour une durée de 35 jours, et ce, jusqu'au 20 juin, soit le dernier jour des épreuves.

Pour garantir la transparence de cette opération, l’imprimerie de l’Office a été dotée de 365 caméras de surveillance et de 162 brouilleurs de téléphones portables, pour éviter d’éventuelles fuites de sujets ou autres désagréments qui pourraient perturber le bon déroulement de cet examen décisif couronnant 12 années de travail et de labeur pédagogiques.

L’impression des sujets d’examens sera suivie de très près par une commission spécialisée, et se déroulera, faut-il le souligner, dans des endroits complètement isolés, dans l’objectif clair de préserver le caractère confidentiel de l’opération et d’éviter les fuites. Les sujets d’examens seront sélectionnés par un tirage au sort, la veille, pour être remis aux candidats le jour de l’examen. Force est de constater qu’à deux mois des examens de fin d’année, notamment celui du baccalauréat, les préparatifs s’accélèrent, à l’effet de réunir toutes les conditions susceptibles d’assurer le bon déroulement des épreuves.

En revanche, les directions de l’Education ont mis en place des comités techniques pour veiller à ce que les centres désignés soient «fonctionnels» et dotés notamment de générateurs, de photocopieurs et d’autres équipements de base.

Chaque année, le ministère de l’Éducation nationale s’engage à déployer les moyens matériels et humains à même de garantir aux candidats les conditions nécessaires pour le bon déroulement des épreuves des fins de cycle scolaire, en général, et du Bac, en particulier.

Il y a lieu de rappeler que les examens scolaires nationaux débuteront le 29 mai avec, en premier, l'examen de fin du cycle primaire suivi du BEM (9 au 11 juin) et du baccalauréat (16 au 20 juin). Alors que l'annonce des résultats du baccalauréat est prévue pour le 20 juillet, celle du BEM pour le 1er juillet, les résultats de fin de cycle primaire, eux, seront connus le 16 juin.

Kamélia Hadjib