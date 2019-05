60e anniversaire de la mort d’Ahmed Bougara dit si M’hamed, M. Zitouni : « Une source d’inspiration »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a tenu à préciser, hier à Alger, que Si M’hamed Bougara est l’une des sources d’inspiration pour les révolutionnaires, appelant la jeunesse algérienne à se documenter sur ce héros qui n’a épargné aucun effort pour chasser le colonialisme français.

A l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de sa mort, le 5 mai 1959, M. Zitouni a présidé une conférence historique sur le parcours du militant au Musée national du moudjahid, affirmant que son apport à la Révolution ne s'est pas limité aux seuls faits d'armes accomplis dans la wilaya IV historique, il s'est également distingué auprès de ses pairs des autres wilayas par son attitude et sa sagesse, surtout par son charisme.

Après avoir souligné que Si M'hamed Bougara s’est mis au service de la patrie dès son jeune âge, le ministre a rappelé qu’il a été un fin stratège militaire qui a permis de faire basculer la balance sur le terrain des opérations en faveur des troupes de l’Armée de libération nationale (ALN), durant les deux années qu’il passa à la tête du commandement de la Wilaya IV historique, soit d’avril 1957 au 5 mai 1959.

Il convient de rappeler que Si M'hamed Bougara, né le 2 décembre 1928 à Khemis Miliana, a connu, au lendemain du soulèvement populaire du 8 mai 1945, les geôles du colonialisme. Sitôt libéré, il rejoint les rangs du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Il est arrêté, une seconde fois, en 1951, pour « activités politiques subversives » et condamné à trois ans de prison.

Au déclenchement de la Révolution de Novembre 54, Si M'hamed est chargé de l’organisation de la résistance armée à Amrouna, dans la localité de Theniet El-Had. Il a participé, le 20 août 1956, au Congrès de la Soummam et fut désigné responsable politique et membre du conseil de la Wilaya IV historique, puis promu, en 1958, au grade de colonel.

Il est nommé à la tête de l’ALN opérant à travers tout le territoire de cette même wilaya, jusqu’à sa mort, le 5 mai 1959. Il est tombé au champ d’honneur à l’âge de 31 ans. Il fait partie de ces milliers de « chouhada sans tombe ». Pour sa part, l’enseignant à l’université d’Alger, le Dr Ahmed Ben Djabo, a appelé à organiser une conférence académique sur le chahid afin de faire connaître son parcours militant. Après avoir précisé que la Mémoire nationale est le trait d’union entre les générations et la preuve de l’existence réelle de la nation, l’universitaire a mis en lumière le parcours révolutionnaire de Si M'hamed Bougara et sa relation avec son environnement social et le contexte économique.

Hichem Hamza