M. Boukadoum, reçu par l’émir de l’état du Koweït : Nouvel élan aux relations

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a été reçu, hier, par l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed al-Jabir al-Sabah.

Les deux parties ont évoqué les relations bilatérales privilégiées entre l'Algérie et l'État du Koweït, et les voies de les renforcer dans tous les domaines, et passé en revue la situation internationale et régionale, particulièrement les défis auxquels fait face le monde arabe. M. Boukadoum a remis un message adressé par le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, à l'Émir du Koweït.

À cette occasion, l'Émir du Koweït a souligné la volonté de son pays de «donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays frères, notamment en matière partenariat et d'investissement», saluant «la coordination et la concertation entre les deux pays concernant les questions d'intérêt commun». M. Boukadoum effectue une visite de travail au Koweït, à l'invitation de son homologue, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al- Sabah, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Koweït.



Le MAE s’entretient avec son homologue



M. Boukadoum s'est entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Koweït, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al Sabah. Les deux parties ont évalué le processus de coopération bilatérale dans divers domaines, à la lumière des résultats obtenus dans le cadre de la 10e session de la commission mixte tenue à Koweït en février 2019. Lors de ces discussions, les deux ministres sont convenus de dynamiser les différents mécanismes de coopération, de concertation et de coordination, et d'œuvrer à lever les obstacles qui entravent l'effort commun visant à apporter une valeur ajoutée au partenariat et à l'investissement. Les deux parties ont échangé des analyses et des vues concernant plusieurs questions internationales et régionales, notamment les développements survenus sur la scène arabe.