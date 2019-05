AADL 2001-2002 : 30.000 souscripteurs invités à retirer les ordres de versement

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a invité les souscripteurs au programme de 2001 et 2002, qui n’ont pas encore payé la quatrième tranche du prix du logement, à procéder au retrait des ordres de versement via son site web, qui est ouvert depuis hier dimanche. L’opération concerne les souscripteurs issus des wilayas d’Alger, Médéa, Bejaïa, Tizi Ouzou, Bouira et Boumerdès. Il s’agit également des souscripteurs 2001-2002 des wilayas d’Annaba, Skikda, Jijel, Ouargla et Ghardaïa.

En effet, ils ne sont pas moins de 10.000 souscripteurs à être appelés à payer la somme représentant 5% du prix total du logement. Les souscripteurs, qui ont un délai d’un mois pour payer la dernière tranche, seront convoqués progressivement par un notaire pour l’accomplissement des formalités nécessaires à l’établissement de l’acte notarié du logement, avant l’opération de remise des clés.

Pour rappel, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville avait insisté récemment sur la nécessité de clore définitivement le programme AADL 1 au niveau national.

Le même responsable a indiqué que 30.000 familles restent concernées par ce programme de logements. « Ces familles vont être appelées dans les jours à venir pour s’acquitter de la quatrième tranche de paiement de leurs logements», a-t-il affirmé.

Le ministre a ainsi rappelé que les wilayas concernées sont Alger, avec près de 20.000 logements, ainsi que les wilayas de Blida, Médéa, Ain Defla, Chlef, Boumerdés, Tizi Ouzou, Bouira, Skikda, Béjaïa et Ouargla. « Tous les logements au niveau de ces wilayas sont prêts et la nouvelle ville de Sidi Abdallah en est un échantillon», a-t-il fait observer, expliquant que l’aspect de l’aménagement extérieur devait à son tour être achevé.

« Pour l’aménagement extérieur, l’Etat a consacré la couverture financière nécessaire », a-t-il assuré, rappelant que les entreprises de réalisation ont été désignées sur chacun des projets. De plus, il a appelé les maîtres d’œuvre et les différents responsables à « prendre leurs responsabilités» pour que les travaux soient menés 24h/24, indiquant que son département veillera à ce que les maîtres d’œuvre travaillent pour la réception de ces habitations dans les délais. « Tous les moyens sont disponibles pour parvenir à clôturer le programme AADL 1 dans les délais, que ce soit au niveau du climat actuel, des finances et des moyens humains et matériels», a ainsi estimé M. Beldjoud.

Concernant l’opération de choix des sites des logements par les souscripteurs restants, le même responsable a fait savoir que celle-ci sera ouverte à partir du début du mois de Ramadhan. « De plus, il sera procédé à la remise des clés au profit du reste des souscripteurs à partir de la mi-Ramadhan. L’opération se poursuivra jusqu’au 30 septembre prochain », a-t-il affirmé, rappelant qu’à cette date, l’ensemble du programme AADL 1 sera achevé. Par ailleurs, le ministre a également évoqué la qualité des logements du programme AADL 1. A ce propos, il a indiqué que les entreprises de réalisation, les bureaux d’étude et l’ensemble des acteurs concernés doivent s’impliquer pour assurer une qualité optimale des habitations. « Il n’est pas permis d’avoir une qualité médiocre. Tout le monde doit faire face à ses responsabilités », a-t-il souligné.

Le ministre a également mis en garde les entreprises qui ne respectent pas les délais de réalisation, tout en annonçant que des mesures légales seront prises à leur encontre. « Tout non-respect des délais, que ce soit de la part de responsables administratifs ou d’entreprises, fera face à des procédures dans le strict cadre de la loi ».

Salima Ett.