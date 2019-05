A travers plusieurs wilayas : Nouveaux quotas attribués

Un quota de 487 logements, tous types confondus, a été attribué, hier, à Médéa, au profit de bénéficiaires issus de plusieurs localités, lors d’une cérémonie présidée par le wali. Ce quota est composé de 231 logements publics locatifs (LPL), ventilés à travers les communes de Médéa, avec un total de 161 logements, Boughezoul (29 unités), Bouaichoune (24) et Ain-Boucif (17), ainsi qu’un lot de 80 logements publics aidés (LPA) au profit de bénéficiaires de la commune d’El-Omaria et 82 lotissements sociaux attribués à des citoyens de la commune de Azziz. Cent aides ont également été octroyées, lors de cette cérémonie, au profit d’habitants des zones enclavées relevant d’une dizaine de communes de la wilaya.

Par ailleurs, au moins 148 familles de la commune de Draâ Ben-Khedda, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Tizi-Ouzou, ont été relogées dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP). L’opération de relogement, présidée par le wali, Mahmoud Djamâa, a permis à ces familles, qui logeaient dans des habitations précaires situées à proximité du stade de cette ville, de rejoindre leur nouveau lieu de résidence réalisé au lieu dit Touares (non loin de l’EHS de cardiologie) et doté de toutes les commodités nécessaires (gaz, eau, électricité). Tout en rappelant les efforts déployés dans ce domaine afin d’offrir un cadre de vie meilleur aux citoyens en éradiquant les sites d’habitations précaires à travers le territoire de la wilaya, le wali a indiqué que ces 148 familles ont été relogées dans le cadre du programme de logement public locatif (LPL) totalisant de 284 logements. L’attribution des autres unités aux bénéficiaires interviendra prochainement et ce, jusqu’à la prise en charge de toutes les familles recensées, a-t-il expliqué.

Le site libéré sera destiné à recevoir un programme de logements de la formule location-vente AADL, d’un total de 200 unités, a fait savoir M. Djamâa. Au cours de cette opération de relogement, le wali a écouté les doléances de citoyens, notamment des jeunes qui ont exprimé leurs inquiétudes quant à la répartition des logements sociaux. Le chef de l’exécutif local les a rassurés qu’une commission veille à la vérification des dossiers des bénéficiaires afin de s’assurer que ces logements soient destinés aux nécessiteux.

En outre, un total de 400 logements promotionnels aidés (LPA) sera attribué avant la fin du premier semestre de l’année en cours dans les communes de Bouhmama et de Kais (wilaya de Khenchela), a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya. L’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) a présidé jeudi dernier l’opération de tirage au sort qui concerne l’identification des habitations des futurs bénéficiaires de 100 unités du programme LPA, et ce, au siège de l’assemblée populaire communale (APC) de Bouhmama. Une opération similaire, qui a concerné antérieurement les 300 logements du même segment, a été organisée à la salle omnisport de la cité Zitouna de la localité de Kais. Le chef de l’exécutif local, Kamel Nouicer a donné, par ailleurs, des instructions au responsable du projet (OPGI) pour la finalisation des travaux d’aménagement extérieur du projet de 100 unités LPA, réservées à la commune de Bouhmama et de 300 autres affectées au profit de Kais, en prévision de l’opération de remise des clés, prévue dans les plus brefs délais, ajoute la même source. Les autorités locales prévoient également l’attribution de près de 5.000 unités de logements tous types confondus durant l’année en cours dont 2.660 habitations sont confiées à l’OPGI, à travers 13 communes de cette région, tandis que 2.000 autres logements sont en cours de construction à la nouvelle zone urbaine du chef-lieu de wilaya par l’entreprise Cosider, a-t-on signalé.