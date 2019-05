Relance des projets de logements gelés : Les entreprises nationales privilégiées

Le Premier ministre a insisté, jeudi, sur l’impératif «de relancer tous les projets de réalisation de logements à l’arrêt et d’enclencher ceux qui n’ont pas encore été lancés, en assignant, exclusivement, la réalisation des grands travaux aux sociétés nationales, tandis que les travaux secondaires devront être accordés aux jeunes sociétés ayant bénéficié de mécanismes de soutien et d’insertion des jeunes».

Cette dernière instruction devrait, selon M. Bedoui, générer des postes d’emploi, notamment au profit des jeunes, et insuffler, aussi, une nouvelle dynamique au secteur du BTP. « Cette décision s’applique à tous les secteurs qui ont des projets inscrits non lancés», a précisé M. Bedoui, lors de la réunion du gouvernement.

Il faut rappeler à ce propos que le secteur de l’habitat avait recensé 185.000 logements prêts à la distribution, qui étaient en attente de parachèvement des travaux d’aménagement extérieur avant leur remise aux bénéficiaires. Ce qui représente une entrave sérieuse à la remise des clefs, notamment du fait que ce nombre important de logements en stand-by a été qualifié de «conséquent». Dans le but de remédier à cette situation caractérisant les sites inachevés de plusieurs wilayas, le ministre a fait savoir que des enveloppes financières «importantes» avaient été affectées pour parachever les travaux d’aménagement extérieur qui ont, à ses yeux, autant d’importance que les travaux de réalisation, soulignant que la tutelle accorde un intérêt «particulier» à ce «problème».

Concernant les entreprises accusant des retards dans la réalisation de projets de logements, le département de l’Habitat avait procédé à la résiliation des contrats de 475 d’entre elles, et ce, après parachèvement de toutes les procédures légales, soit un total de 25.000 logements.

Il faut dire qu’en dépit des réalisations enregistrées dans le secteur de l’habitat, plusieurs projets sont à l’arrêt ou en retard, une situation qui incite le ministère à prendre des mesures coercitives à l’encontre des entreprises retardataires, tout en procédant à leur remplacement par d’autres capables de poursuivre les travaux dans de bonnes conditions. Quant au respect des critères de qualité dans la réalisation, «quelques» cas «rares» de fraude dans la réalisation ont été enregistrés. En cause, le manque de suivi par les maîtres d’ouvrage et certains bureaux d’études. «Pour mettre fin à ce genre de dépassements, des commissions d’enquête ont été dépêchées pour déterminer les responsabilités de chaque partie et prendre des mesures coercitives à l’encontre des auteurs de manipulation ou fraude dans la réalisation des logements».

Ceci nonobstant le fait que pas moins de 200.000 unités, tous types confondus (AADL, LPA, LPP et habitat rural), sont au programme du secteur de l’habitat, durant l’année 2019.

Sur cet important programme, quelque 90.000 unités seront réalisées dans le cadre de la formule location/vente (AADL) et 60.000 aides à l’habitat rural. Le programme comporte également

50.000 logements promotionnels publics (LPP) au niveau national.

Il faut dire qu’en dépit des difficultés financières dont fait face l’Algérie depuis 2014, le projet de loi de finances pour 2019 a proposé une bonification à 100% des crédits bancaires destinés à la construction de 90.000 logements de type AADL.

Ainsi, la loi de finances 2019 «contient des mesures en faveur du développement, telle la bonification totale des intérêts sur les crédits bancaires destinés à l’AADL pour la construction de 90.000 nouveaux logements». La «loi de finances 2018 avait déjà autorisé le Trésor à prendre en charge des intérêts pendant la période de différé et la bonification à hauteur de 100% du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques dans le cadre de la réalisation de la 4e tranche de 120.000 logements de type location-vente (AADL)». Une mesure ayant coûté pas moins de 2 milliards de dollars, selon les estimations des experts de l’habitat.

L’année 2018 a connu «l’inscription de 120.000 unités au titre de l’AADL, 80.000 logements de type habitat rural et 70.000 unités de logements publics aidés (LPA)». Rappelons également que plus de 3.600.000 logements de différentes formules ont été réalisés durant la période allant de 1999 à mars 2018, d’un coût de 5.788 milliards de DA dont 4.615 milliards consommés.

Salima Ettouahria